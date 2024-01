Verweij ‘weet iets meer’ over mysterieuze afwezigheid van Tagliafico bij Lyon

Nicolás Tagliafico zat niet bij de wedstrijdselectie van Olympique Lyon vrijdagavond. Verschillende Franse media hebben naar de reden achter de afwezigheid van de linksback gevraagd, maar kregen nul op het rekest van de clubleiding. Mike Verweij, Ajax-watcher voor De Telegraaf heeft navraag gedaan bij de zaakwaarnemer van Tagliafico.

Op X zegt Verweij met de agent van de Argentijn gesproken te hebben. "Ik weet iets meer. Van Ajax is op dit moment geen sprake", reageert hij op een vraag of hij iets meer weet over de afwezigheid van Tagliafico. De journalist meldt er niet bij waarom de linksachter afwezig is.

Het lijkt er namelijk niet op dat Tagliafico er vanwege een blessure niet bij is. De publiekslieveling van Ajax kwam vorige week vrijdag nog negentig minuten in actie namens zijn ploeg. Toen wist Lyon met 1-2 te winnen van Bergerac FC, waardoor de volgende ronde van de Coupe de France werd bereikt.

Vanavond nam Lyon het in eigen huis op tegen Stade Rennes. De thuisploeg stond echter in de eerste helft al met 0-3 achter. Martin Terrier nam twee treffers voor zijn rekening.

Lyon is bezig aan een zeer teleurstellend seizoen. Les Gones staat inmiddels zestiende, nadat de club een tijdje de rode lantaarn van de Franse competitie droeg. Rennes staat tiende.

Afgelopen zomer werd Tagliafico in verband gebracht met een terugkeer naar Ajax. De inmiddels ontslagen Sven Milsintat zag de terugkeer van de Argentijn wel zitten en ook hijzelf stond welwillend tegenover een transfer naar de Johan Cruijff ArenA.

Uiteindelijk ketste de deal af, omdat het totale kostenplaatje Ajax te gortig bleek. Lyon verlangde een transfersom van meer dan 4,2 miljoen euro en ook zijn salaris vormde een struikelblok. Of de Amsterdammers zich nu opnieuw bij Lyon hebben gemeld, is vooralsnog onbekend.

