Ajax loopt zich stuk op Getafe en is klaar in Europa

Het Europese seizoen van Ajax zit erop. De koploper van de Eredivisie had in de zestiende finales van de Europa League een ruime zege op Getafe nodig, na de 2-0 nederlaag van vorige week. Het werd echter 'slechts' 2-1 in Amsterdam en dat was niet voldoende om door te stoten. Namens Ajax kwamen basisdebutant Danilo Pereira en Carel Eiting tot scoren. Omdat AZ eerder op de avond werd uitgeschakeld door LASK Linz, zijn er dit seizoen geen Nederlandse clubs meer vertegenwoordigd in Europa.

De wedstrijd had voor Ajax niet slechter kunnen beginnen. Het was van groot belang om de nul te houden, daar de ploeg van Erik ten Hag viermaal zou moeten scoren bij een doelpunt van Getafe, maar toch kwamen de bezoekers in de vijfde minuut op voorsprong. Na een ingooi vanaf de linkerflank verlengde Deyverson de bal richting doel. In het strafschopgebied liet Lisandro Martínez zich aftroeven door Jaime Mata, die de bal in de draai wat gelukkig voor de voet kreeg en van dichtbij afrondde. Het was een horrorscenario voor Ajax, maar de thuisploeg antwoordde rap.

Uitgerekend basisdebutant Danilo trok de score recht. De vervanger van Quincy Promes, die op de bank begon, was bij de tweede paal het eindstation van een goed lopende Amsterdamse aanval. Dusan Tadic vond Daley Blind, wiens voorzet belandde bij de vrijstaande Danilo: 1-1. Ajax mocht zich gelukkig prijzen dat 1-1 ook de ruststand zou worden, want Mata en Deyverson troffen binnen twee minuten van elkaar het aluminium: de maker van de 0-1 kopte tegen de lat en de Braziliaan trof de paal.. Er gebeurde ook voldoende buiten de lijnen, waar de gemoederen net als vorige week hoog opliepen. Zo kregen de trainers van beide ploegen geel na een opstootje.

Verder werden in de openingsfase in de Johan Cruijff ArenA ook voorwerpen op het veld gegooid toen een geblesseerde speler van Getafe zich richting de middenlijn haastte. Een ander opvallend moment deed zich voor toen een ballenjongen de bal klaarlegde voor keeper David Soria om uit te trappen, als statement tegen het tijdrekken van Getafe. Daar was Sidiropoulos niet van gediend: de scheidsrechter gaf de ballenjongen een preek. Het leidde er allemaal toe dat er voor rust maar 24 minuten en 20 seconden aan zuivere speeltijd waren, waarin doelkansen schaars waren.

In de tweede helft, met Promes binnen de lijnen als vervanger van Danilo, blies een vrije trap van Eiting de hoop van Ajax nieuw leven in. Hij krulde een vrije trap richting het vijandelijke doel; verdediger Mathías Olivera van Getafe kopte de bal achterwaarts zijn eigen doel in. Ajax had nog twee doelpunten nodig om door te stoten, maar kwam goed weg toen Nemanja Maksimovic de bal tegen de binnenkant van de paal gleed. Van een slotoffensief van Ajax was, ondanks dat de blessuretijd acht minuten doorliep, nauwelijks sprake. Getafe bleef het spel van de Amsterdammers onschadelijk maken, zoals het een groot gedeelte van de 180 minuten deed. Zo komt voor Ajax al vroeg een einde aan het seizoen in Europa, waar het vorig seizoen nog reikte tot de halve finale van de Champions League.