Spaanse media buigen diep: ‘Frenkie de Jong en Messi zijn Zipi en Zape’

Frenkie de Jong speelde zondagavond een belangrijke rol voor Barcelona. De middenvelder nam in het uitduel met Real Betis (2-3 winst) op heerlijke wijze de gelijkmaker voor zijn rekening, na een fraaie pass van Lionel Messi, en speelde sowieso een goede wedstrijd. De Spaanse kranten namen de voorbije weken geen blad voor de mond als het matige spel van de Nederlander én Barcelona moest worden beoordeeld, maar erkennen na de zwaarbevochten driepunter dat de manier waarop De Jong in het Benito Villamarin excelleerde én met Messi samenspeelde een lust voor het oog is.

Sport deelt ‘de losgeslagen’ De Jong een zeven uit. “Hij spleet de defensie van Betis open met klasse en kracht”, zo valt bij de Catalaanse sportkrant te lezen. “Het was een exhibitie van zijn kwaliteiten. De Jong speelde verticaal, was altijd gevaarlijk en combineerde met Messi als nooit tevoren. En zo ontstond ook de gelijkmaker, met een controle en een afronding om van te likkebaarden. Het ontbrak hem alleen aan continuïteit in de wedstrijd.” De ‘harde’ Busquets krijgt een zes. “De wedstrijd verplichtte Busquets om een niet gebruikelijke rol in te vullen. Hij werd te veel door zijn tegenstanders in de gaten gehouden en kon niet altijd het spel verdelen. Daarnaast moest hij ook voortdurend, met duidelijke overtredingen, tegenhouden als Betis de aanval opzocht. Hij had het zichtbaar moeilijk.” De dikke onvoldoende voor Vidal, een drie, komt niet als een verrassing. “Hij kreeg de nodige vrijheid op het middenveld, maar hij maakte een onvergeeflijke fout die de 2-1 inleidde. Vanaf dat moment was hij een verschrikking. Een wedstrijd om te vergeten.”

Bij de populaire radiozender Onda Cero werd bij de wisselwerking tussen Messi en De Jong voorafgaand aan de 1-1 verwezen naar Zipi y Zape, twee beroemde Spaanse stripfiguren. “Het zijn net Zipi en Zape. Ze zijn ondeugend, ze zijn energiek en ze zijn gek van voetbal”, doelend op de blonde en zwartharige iconische tweeling. AS heeft op de website lovende teksten aan de video van de treffer van de ex-speler van Willem II en Ajax toegevoegd. “De topper die Barcelona aantrok om geschiedenis te laten schrijven: een geweldig doelpunt van De Jong, barstensvol intelligentie.” De Madrileense sportkrant komt ook bij de beoordelingen superlatieven tekort om de wedstrijd van de Nederlander te omschrijven. “De Jong laat zien wat het begrip ‘totaalvoetballer’ inhoudt. Hij was de beste en dan komen we nog woorden tekort. Met zijn voetbal liet hij de monden van iedereen in het Benito Villamarin wagenwijd openstaan. En niet alleen vanwege zijn buitengewone goal.”

“Ook vanwege het gemak waarmee hij linies doorbreekt en het team in defensief opzicht helpt”, vervolgt AS, dat nimmer cijfers uitdeelt. “De Nederlander heeft laten zien dat hij het in zich heeft om die geweldige voetballer te zijn die het komende decennium moet schitteren.” Busquets wordt eveneens geprezen door de sportkrant. “Een ruime voldoende op alle gebieden. Hij blijft bewijzen dat hij zich op zijn gemak voelt in het systeem van Setién.” Bij Vidal kan men evenmin om zijn fout voorafgaand aan de 2-1 heen. “Maar hij blijft maar gaan. Zijn capaciteit om voor elke bal te strijden, om alles te geven, is onbetwistbaar. Hij werd na 56 minuten naar de kant gehaald, maar laten we niet vergeten dat de Chileen niet okselfris was vanwege de klachten aan zijn rechterknie.”

Sport-journalist Albert Masnou wijdt zijn column aan De Jong. “Barcelona was voorheen een apathisch elftal, maar nu is het zowaar een elftal met een ziel. Midden in deze wedergeboorte ontdekte Barcelona in Sevilla een speler die voor de prijs van een vedette was gekocht, maar in de schaduw leefde”, verwijst hij naar de Nederlander, die de laatste weken de nodige kritiek te verduren kreeg. “De Jong haalde een geweldig niveau. Hij kwam nu veel vaker voor het doel van de tegenstander. Hij is gevaarlijk wanneer hij zich met de aanval gaat bemoeien, wanneer hij in staat is om linies te doorbreken. Als hij daarnaast ook zijn verdedigende taken uitvoert. De Jong is een absolute meerwaarde als hij zich aanvallend kan laten gelden. Dat is een van meest positieve bijkomstigheden van deze zwaarbevochten overwinning in Sevilla.”

Francesc Aguilar, werkzaam voor Mundo Deportivo, zag De Jong een van zijn beste wedstrijden voor Barcelona spelen. “De Frenkie de Jong tegen Real Betis is dezelfde Frenkie de Jong die met Ajax indruk maakte in de Eredivisie en de Champions League. En dan heeft hij ook nog eens een compagnon in Messi gevonden. Dat is niet mis.” De sportkrant zelf legt ook de link naar zijn verleden bij Ajax. “Van achteruit opkomen met de daadwerkelijke intentie om schade aan te richten én scoren in samenwerking met Messi: dát moet zijn handleiding zijn om bij Barcelona te slagen. Hij was bij vlagen indrukwekkend. Eindelijk heeft hij zijn Ajax-gezicht opgezet.” Mundo Deportivo denkt dat Busquets meer baat heeft bij de aanwezigheid van Setién. “Met Setién en een Barcelona dat de bal meer rondspeelt, lijkt Busquets zijn geluk hervonden te hebben.” Over Vidal: “Hij had zin om te strijden, maar overmatige inspanningen zijn doorgaans niet goed. Hij maakte twee onvergeeflijke fouten: de een eindigde in een doelpunt en de ander bijna. Het was paradoxaal dat Setién hem naar de kant haalde toen hij zich meer op zijn gemak begon te voelen.”

Marca omschrijft de actie van De Jong voorafgaand aan de 1-1 als ‘een barbaarse rush’. “Hij zette de aanval op zijn eigen helft op, maakte een loopactie van tachtig meter en rondde schitterend af. Een golazo.” De meest verkochte sportkrant van Spanje denkt dat De Jong er ook baat bij kan hebben dat de Catalanen momenteel de nodige afwezigen in de voorhoede hebben. “Setién wil in De Jong een voetballer beitelen, zeker gezien de omstandigheden waarmee hij te maken heeft, die het strafschopgebied van de opponent opzoekt en dat lijkt aardig te lukken. De Jong was doorslaggevend in de overwinning van Barcelona. Als de samenwerking met Messi daadwerkelijk tot een succes uitgroeit, zal het barcelonismo daar nog het nodige plezier aan beleven.” Marca is opvallend kritisch over Busquets. “Langzaam en een zeurpiet. Dit is niet zijn beste moment in het shirt van Barcelona. En dat terwijl hij, zogenaamd, het meeste baat zou moeten hebben van de trainerswissel.” De sportkrant is van mening dat Vidal wel degelijk van meerwaarde is geweest, ondanks zijn fout voorafgaand aan de 2-1. “Hij is altijd een lastpak, voor welke defensie dan ook. Je weet nooit of hij een middenvelder of een aanvaller is. Hij is goed om de ruimtes in het defensieve spel van de tegenstander te vinden.”

Bij ElDesmarque krijgt zowel De Jong als Busquets een zeven. “De Jong leek verlegen, gereserveerd en zelfs een beetje beschaamd. Maar in het duel met Athletic Club liet hij al zien wat hij tegen Betis bewees: dat hij zich aan het ontwikkelen is. Hij was een van de beste middenvelders.” Over Busquets: “Zonder dat hij de voetballer is die het elftal nodig heeft, ging hij op het middenveld tot het uiterste en kwam hij ook nog eens tot scoren. Met zijn harde spel had hij wel veel eerder een gele kaart kunnen krijgen.” Voor Vidal zit er niet meer dan een vijf in. “Hij speelde als een valse negen en was niet bijzonder precies in zijn passing en spel. Rook zonder vuur.” El Periódico geeft de hoogste beoordelingen aan De Jong en Messi, beiden een zeven. Busquets en Vidal ontvangen een zes. “Bij gratie van Messi won Barcelona in Sevilla”, zo verwijst men naar de drie assists van de Argentijnse vedette. “De magie van Messi gaf de doorslag. Het is de enige manier om wedstrijden te winnen zolang De Jong niet de waardering en het spel krijgt dat hij verdient”, zo luidt de opvallende link met de Nederlander. “De Jong was de enige die één-tegen-één situaties bewust opzocht en voortdurend probeerde om linies te doorbreken.”