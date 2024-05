Woedende PSV-fans kondigen massale protestactie aan: ‘Dit is schandalig!’

PSV heeft het officiële uittenue voor het seizoen 2024/25 gepresenteerd. Het shirt lekte enige tijd geleden al uit en dat ging gepaard met een overvloed aan negatieve reacties. Op de clubwebsite werd vrijdag definitief bevestigd dat de Eindhovenaren hun uitduels inderdaad gaan spelen in ‘het donkere shirt met de opvallende felle kleuren’, waardoor fans nu zelfs een protestactie aankondigen tegen het shirt.

“Puma en PSV lanceren met trots het nieuwe uittenue voor het seizoen 2024-2025. Het donkere shirt met opvallende felle kleuren is een verwijzing naar het testbeeld van Philips. Onze founding father die onlosmakelijk verbonden is met de opkomst van voetbal op TV”, zo valt er te lezen op de clubwebsite.

“Het uittenue voor 2024-2025 is gebaseerd op het testbeeld, dat een iconische status in de TV-geschiedenis verwierf. Tegelijkertijd kijken Puma en PSV met het design naar de toekomst en naar de nieuwe generatie. De innoveerders van de toekomst.”

Het tenue zal komende zondag, bij de uitwedstrijd tegen Fortuna Sittard, voor het eerst gedragen worden door de Eindhovenaren. Het grootste deel van de supporters van de kersverse kampioen van de Eredivisie gaat rond die wedstrijd protesteren tegen het tenue, zo valt te lezen op X.

Zij kunnen zich namelijk niet vinden in het feit dat het clublogo niet de traditionele clubkleuren bevat, maar in de felle gele kleuren op de borst is geprint.

“Je club na zo'n jaar associëren met een testbeeld waar niemand naar kijkt is schandalig. We zijn de beste club van dit jaar en met wat mazzel de komende jaren, en jezelf dan zo wegzetten. Triest”, zo luidt een reactie van een supporter.

Vervolgens wordt er een oproep tot protest verspreid. “Niet groen, niet paars, maar rood en wit! Neem daarom je retro PSV-shirt mee naar Sittard en houd het omhoog bij opkomst! Samen laten we zien dat er maar één logo is!”, zo valt te lezen.

