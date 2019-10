Verval in tweede helft komt Ajax niet duur te staan in Den Haag

Ajax heeft zondagmiddag geen fout gemaakt in de uitwedstrijd tegen ADO Den Haag. Dankzij een vroeg doelpunt van Klaas-Jan Huntelaar en een late treffer van invaller David Neres zegevierde de ploeg van Erik ten Hag met 0-2. Ajax heeft dankzij de zege weer drie punten voorsprong op PSV, dat om 16.45 uur aantreedt tegen VVV-Venlo. De Amsterdammers speelden een sterke eerste helft, maar raakten na de rust in verval. ADO bleek niet in staat om daarvan te profiteren.

Huntelaar begon voor het eerst sinds 14 september (4-1 tegen sc Heerenveen) weer aan de aftrap in een officiële wedstrijd van Ajax. De spits had nog geen tien minuten nodig om zijn rentree op te luisteren met een doelpunt. Een hoofdrol was weggelegd voor Hakim Ziyech, die vanaf de rechterflank naar binnen trok, Aaron Meijers van zich afschudde en de bal bij Huntelaar bracht. Oog in oog met doelman Luuk Koopmans zocht Huntelaar de linkerhoek uit: 0-1. Voor het eerst sinds 2012, toen hij nog voor Schalke 04 speelde, was de aanvaller in vier opeenvolgende competitieduels goed voor een assist en/of een doelpunt.

Na twaalf minuten wist ADO zich gesteund door meer supporters, want de tribune Midden-Noord stroomde vol. Die was aanvankelijk leeg uit solidariteit met de fans van Ajax, die niet mochten afreizen naar Den Haag. Er hingen spandoeken om duidelijk te maken dat de uitsupporters wat betreft de ADO-fans wel degelijk welkom waren in het Cars Jeans Stadion. ADO probeerde zich ondertussen te herpakken van de vroege klap en kreeg via Michiel Kramer een enorme kans op de gelijkmaker. De spits nam een lange bal van Tom Beugelsdijk heel handig mee en troefde Joël Veltman af, maar stuitte op de uitgekomen André Onana.

Collega-doelman Koopmans voorkwam na een klein halfuur dat Ziyech er 0-2 van maakte. Het schot van de aanvaller was niet voldoende om de keeper echt in moeilijkheden te brengen, maar zijn misser na 35 minuten was nog een stuk kwalijker. Na kinderlijk balverlies van Milan van Ewijk stormde Quincy Promes af op het doel van ADO, met Ziyech aan zijn zijde. Hij bediende zijn ploeggenoot, maar via Koopmans en de paal bleef de bal uit het doel. Crysencio Summerville slaagde er aan de overkant in om Onana te omspelen, maar trof vanuit een lastige hoek het zijnet. Mogelijkheden voor Ziyech en Promes leverden evenmin het tweede doelpunt voor rust op.

Zo aantrekkelijk als de eerste helft was, zo onaantrekkelijk was de tweede. Het spel lag geregeld stil en Ajax creëerde geen enkele kans meer. De gasten hoefden echter ook weinig gevaar van ADO toe te staan. Zodoende leek er niets meer te gaan veranderen in de stand, maar vier minuten voor het einde van de reguliere speeltijd gebeurde dat toch. ADO ging meer risico's nemen en daardoor ontstonden zeeën van ruimte voor Ajax. Daar maakte de koploper gebruik van via een succesvolle counter na een slecht uitgespeelde corner van ADO. Ziyech vond de voor Promes ingevallen Neres, die de eindstand op 0-2 bepaalde.