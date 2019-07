PSV telt miljoenen neer voor opvolger van Daniel Schwaab

Timo Baumgartl heeft zich aan PSV verbonden, zo meldt de Eindhovense club woensdagmiddag via de officiële kanalen. De 23-jarige verdediger, afkomstig van VfB Stuttgart, kwam zonder noemenswaardige problemen door de medische keuring en tekende daarna een contract tot medio 2024 in het Philips Stadion. Met de transfer is volgens het Eindhovens Dagblad een bedrag van tussen de acht en tien miljoen euro gemoeid.

Baumgartl, die al enige tijd op het lijstje van PSV stond, beschikte in Stuttgart nog over een contract tot medio 2022. De Duitse aankoop is de beoogde opvolger van Daniel Schwaab, die PSV na afloop van vorig seizoen transfervrij verliet. De centrale verdediger gaat met Derrick Luckassen, Nick Viergever en Trent Sainsbury strijden om een van de plaatsen in het hart van de PSV-verdediging.

De kersverse aanwinst van PSV debuteerde in 2014 onder toenmalig trainer Huub Stevens in de hoofdmacht van die Schwaben en kwam in de afgelopen vijf seizoenen tot meer dan honderd wedstrijden op het hoogste niveau. De rechtsbenige Baumgartl kende ook tegenslag in Zuid-Duitsland, want VfB Stuttgart degradeerde afgelopen seizoen voor de tweede keer in drie seizoenen uit de Bundesliga.

Het is voor trainer Mark van Bommel de derde keer deze zomer dat hij een defensieve kracht verwelkomt. Eerder deze transferperiode kwam Toni Lato op huurbasis over van Valencia en werd Olivier Boscagli voor twee miljoen euro weggehaald bij OGC Nice. Deze aanwinsten richten zich normaal gesproken op de linksbackpositie. PSV doet wellicht op korte termijn wederom zaken in Duitsland, daar volgens de Duitse media onlangs een bod van circa 500.000 euro werd uitgebracht op Chris Gloster, een achttienjarige verdediger van Hannover 96.

De degradatie van Stuttgart speelde een voorname rol in de plannen van PSV, zo legt technisch manager John de Jong uit: “Normaal gesproken haal je als Nederlandse club geen gerenommeerde jeugdinternationals van Duitsland weg bij een club uit de Bundesliga. Na de degradatie van Stuttgart hebben we hem ons plan voorgelegd en dat bleek te bevallen. Hij heeft met Daniel Schwaab en onze trainer Mark van Bommel gesproken en Eindhoven bezocht. Toen was hij overtuigd.”

Baumgartl geeft aan goede dingen gehoord te hebben van Schwaab: “Zijn enthousiasme over PSV heeft een belangrijke rol gespeeld bij het maken van mijn keuze. Ik kijk ernaar uit om hier aan de slag te gaan. PSV speelt om de prijzen, dat is de uitdaging die ik zocht.”