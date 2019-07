PSV jaagt met miljoenen op ‘Juwel’: ‘Zijn kwaliteiten staan buiten kijf’

PSV jaagt al een tijdje op Timo Baumgartl, de beoogde opvolger van de vertrokken Daniel Schwaab in het centrum van de defensie van de Eindhovenaren. VfB Stuttgart heeft jarenlang genoten van de kwaliteiten van de 23-jarige verdediger, maar lijkt deze transferperiode dan toch afscheid te moeten nemen van de zelf opgeleide stopper, mede vanwege de vertrekwens van de Duitser zelf. Wie is Baumgartl, de zeer gewaardeerde kracht van 1.90 meter voor wie PSV bereid is miljoenen euro's neer te leggen?

Door Tim Siekman

Schwaab vertrok deze zomer transfervrij bij PSV, waardoor de club op zoek ging naar een vervanger. Waar Schwaab drie jaar geleden overkwam van Stuttgart nadat de Duitse club was gedegradeerd, heeft PSV nu eenzelfde scenario in gedachte voor Baumgartl. De verdediger is al in Eindhoven geweest om zijn nieuwe werkomgeving te bekijken en heeft ook al een persoonlijk akkoord bereikt. Het wachten is nu op een deal tussen de clubs. PSV wil naar verluidt acht tot tien miljoen bieden, terwijl die Schwaben volgens onder meer Kicker zeker een dubbelcijferig aantal miljoenen verlangen.

Baumgartl, die nog tot de zomer van 2022 onder contract staat bij de club uit Zuid-Duitsland, heeft zijn vertrekwens inmiddels intern kenbaar gemaakt. Na jarenlang een belangrijke rol in het centrum van de verdediging te hebben gespeeld bij Stuttgart, wil de jongeling nu zijn vleugels uitslaan. In de loop der jaren werd de stopper al aan diverse clubs gelinkt, terwijl deze zomer ook nog even Liverpool werd gekoppeld aan de jeugdinternational. Het lijkt echter een kwestie van tijd voordat PSV aan de haal gaat met Baumgartl, die vanaf zijn debuut in het profvoetbal in 2014 als groot talent werd gezien in Duitsland.

'Zijn kwaliteiten staan buiten kijf'

Baumgartl kwam in 2014 onder Huub Stevens voor het eerst in aanmerking voor het grote werk met zijn debuut in de Bundesliga. De Nederlandse oefenmeester had voldoende vertrouwen om het destijds achttienjarige talent voor de leeuwen te gooien. Hoewel Baumgartl af en toe afwezig was door bijvoorbeeld een infectie, blindedarmoperatie of een hersenschudding bleek het jeugdproduct van Stuttgart sinds zijn debuut een waardevolle kracht binnen de selectie van die Schwaben. De afgelopen seizoenen maakte hij met zijn rust en voetballende kwaliteiten indruk op menig voetballiefhebber.

In het seizoen 2016/17, toen Stuttgart de eerste plek bemachtigde in de 2. Bundesliga en zich zodoende het jaar daarop als kampioen mocht melden op het hoogste niveau, bleek 'Abwehr-Chef' en 'Juwel' Baumgartl een essentiële speler in de defensieve stabiliteit van de ploeg. "Hij speelt een belangrijke rol, zeker weten", zei aanvoerder Christian Gentner in het voorjaar van 2017 tegenover BILD. "Men moet niet teveel druk op hem leggen, maar zijn kwaliteiten staan buiten kijf. Hij kan zeker een grote speler worden."

Gentner ziet Baumgartl in de toekomst ook wel A-international worden. "Dat kan zeker gebeuren, ook omdat we nu met Joachim Löw een bondscoach hebben die wil voetballen. De verdedigers in de nationale ploeg moeten niet alleen de bal tegenhouden en onderscheppen, maar moeten ook goed met de bal kunnen omgaan. Dat kan Timo." Wolfgang Dietrich, voorzitter van Stuttgart, was destijds duidelijk tegenover geïnteresseerde clubs. "We zullen er alles doen om hem te behouden. Timo is erg belangrijk voor ons", aldus de preses. "In de toekomst moet niet alleen ons doel zijn om topspelers op te leiden, maar ook om deze topspelers voor langere tijd te behouden."

'Daar is Timo goed in'

Een trainer die de kwaliteiten van Baumgartl ongetwijfeld het beste kan typeren is Stefan Kuntz, de huidige coach van de Onder-21 van Duitsland en in die functie al jarenlang werkzaam met de verdediger. Bij het afgelopen EK Onder-21, waar Duitsland tweede werd achter Spanje, speelde de jongeling alles onder Kuntz. "Hij heeft veel blessures gehad, maar is nu er sterker uitgekomen", zo stelde de coach al in 2017. "Hij oogt erg volwassen en is zich nu meer bewust van zijn acties. Ik weet ook dat hij tegenwoordig meer op individuele basis aan het werk is met zijn lichaam en zo sterker is geworden."

Het Eindhovens Dagblad typeerde Baumgartl onlangs als een verdediger die doorgaans sneller en wendbaarder is dan Schwaab. Kuntz prees deze kwaliteiten in 2017 al aan, met als toevoeging dat de verdediger meteen vooruit durft te spelen als hij de bal verovert. "Hij kijkt nu ook hoe hij zo snel mogelijk zoveel mogelijk terrein kan overslaan. Timo heeft uitstekende lange passes in huis van dertig of veertig meter. Dit is erg belangrijk bij een club als Stuttgart. Dit seizoen (2016/17, red.) speelt hij namelijk tegen opponenten die zich laten inzakken en compact staan. Ze zijn alleen ongeorganiseerd als Stuttgart snel de bal verovert. Dan kan de lange bal worden gehanteerd en daar is Timo goed in."

Vlak voor het EK Onder-21 liet Baumgartl, die tot op heden 121 duels heeft gespeeld voor Stuttgart, al weten dat hij toe is aan de volgende stap in zijn carrière, mogelijk dus PSV. "Ik richt me nu op het EK, dat heeft prioriteit. Wat er daarna gebeurt, zien we wel. Maar ik ben 23 jaar en op een gegeven moment wil ik wel de stap graag maken, dat lijkt me duidelijk. Of het deze zomer is of later, dat gaan we bekijken."