Jaap Stam foetert om standpunt Ajax: ‘Daar ben je een topclub voor’

Jaap Stam heeft geen goed woord over voor het besluit van de KNVB om de competitiewedstrijd tussen Ajax en PEC Zwolle te verzetten van zaterdag 2 maart naar woensdag 13 maart. Het duel in de Johan Cruijff ArenA is verplaatst om Ajax tegemoet te komen in de voorbereiding op de Champions League-ontmoeting van dinsdag 5 maart met Real Madrid.

"Dat wij ons goed moeten kunnen voorbereiden, gaat iedereen aan voorbij. Een topclub als Ajax heeft het budget om hier rekening mee te houden", foetert de trainer van PEC Zwolle vrijdag, geciteerd door de Stentor. Stam krijgt door het nieuwe speelschema met zijn ploeg in een tijdsbestek van acht dagen drie wedstrijden voor de kiezen. De oud-verdediger kan dan ook maar moeilijk begrip opbrengen voor de afweging van de KNVB. "Deze wedstrijd is al een keer verplaatst van de zondag naar de zaterdag om Ajax meer tijd en rust te geven. Later krijgen we dan te horen dat de wedstrijd helemaal verplaatst is."

"Dat is gebeurd zonder toestemming van PEC, terwijl wij in een andere situatie komen en ineens drie enorm belangrijke wedstrijden in een week moeten afwerken. Dat is belachelijk. Dat komt over als ‘regel het maar, vergaar de punten maar en zie het maar voor elkaar te boksen dat je hier het maximale uithaalt", vervolgt hij. Met het argument dat de beslissing van de KNVB het Nederlandse voetbal dient, kan Stam weinig. "Uiteindelijk moeten wij aan onze kansen denken. Wat is voor ons het belangrijkste? Dat is ook, in deze fase helemaal, onze momenten van rust krijgen om ons optimaal voor te kunnen bereiden op wedstrijden. Dit is een heel andere situatie waarin dat veel moeilijker wordt voor ons. Daar wordt helemaal niet over nagedacht."

PEC heeft de KNVB inmiddels officieel verzocht het besluit terug te draaien. Voor het standpunt van Ajax, dat zelf bij de KNVB heeft aangedrongen op het verplaatsen van het duel, heeft Stam geen sympathie. "Als je Ajax bent, weet je dat je veel wedstrijden op topniveau speelt. Daar ben je een topclub voor en als topclub heb je ook het budget om daar van tevoren rekening mee te houden in de selectie. Dat soort clubs moet dat gemakkelijk kunnen bolwerken. Die jongens zijn dat gewend en hebben ook de kwaliteiten om drie wedstrijden in een week te spelen. Die club heeft de middelen om dat met een goede en brede selectie te bewerkstelligen."