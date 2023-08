Timber maakt veel indruk in Engeland: media benadrukken een specifieke kwaliteit

Zondag, 6 augustus 2023 om 23:08 • Mart van Mourik • Laatste update: 00:03

De Britse kranten zijn uiterst tevreden over het debuut van Jurriën Timber. Zondagavond legde de verdediger met Arsenal beslag op de Community Shield door Manchester City na strafschoppen te verslaan. Timber gaf invulling aan de linksbackpositie, en in de 75 minuten die hij meespeelde maakte hij een zeer ‘solide’ indruk. Vooral zijn kwaliteiten in balbezit worden benadrukt in de Britse media.

Arsenal begon het duel met drie debutanten in de basis: Timber begon als linksback, de van West Ham United overgekomen Declan Rice op het middenveld en Kai Havertz, die van Chelsea werd gekocht, startte als spits. Cole Palmer zette Manchester City op een 0-1 voorsprong, waarna een eigen doelpunt van Manuel Akanji in de elfde minuut van de blessuretijd voor de 1-1 zorgde. Daarna misten Kevin De Bruyne en Rodri in de strafschoppenserie, die eindigde in 4-1.

Na afloop zijn de Britse media erg positief over het debuut van Timber, die van de meeste kranten het rapportcijfer 7 of 8 krijgt. Arsenal Insider, dat een 8 uitdeelt, benadrukt dat hij voelt hoe het is om ‘totaalvoetbal’ te spelen. “Hij speelde erg zelfverzekerd als linksback en verdedigde erg slim, terwijl hij in balbezit altijd de intentie had om naar voren te spelen.” De Evening Standard vond doelman Aaron Ramsdale weliswaar de beste speler aan de kant van Arsenal, maar de krant voorziet Timber, die een 7 krijgt, eveneens van complimenten. “Het was een goed debuut en hij had enkele belangrijke onderscheppingen.”

Football London geeft Timber een 7 voor zijn debuutoptreden en benadrukt zijn defensieve stabiliteit. “Hij voorkwam dat spelers van City voorzetten konden geven en hij was goed in balbezit.” Tegelijkertijd is The Telegraph, dat eveneens een 7 geeft, onder de indruk van het oplossend vermogen van de voormalig Ajacied. “Hij zag er comfortabel uit op de linksbackpositie en hij had voldoende snelheid om zich onder de druk vandaan te spelen.”