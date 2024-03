‘3 Premier League-clubs volgen Feyenoord-middenvelder Quinten Timber’

Arsenal, Newcastle United en Tottenham Hotspur houden Feyenoord-middenvelder Quinten Timber in de gaten. Dat schrijft journalist Graeme Bailey, bekend van X, in een artikel namens HITC Football. De 22-jarige Utrechter, die onlangs voor het eerst werd opgenomen in de voorselectie van Oranje, zou goed in de markt liggen. Bij Feyenoord ligt seizoensrevelatie Timber nog tot medio 2026 vast.

In Engeland staat Quinten nog altijd te boek als ‘het broertje van’ Arsenal-verdediger Jurriën Timber, zo blijkt uit de kop van Bailey: ‘Exclusief: Tottenham Hotspur geïnteresseerd in zeer getalenteerde broer van Arsenal-ster’. Jurriën is sinds afgelopen zomer actief in de Premier League, maar speelde pas twee duels namens Arsenal wegens een zware kruisbandblessure.

In Londen krijgt Jurriën mogelijk gezelschap van Quinten, daar zowel Arsenal als Tottenham gecharmeerd is van de middenvelder. Laatstgenoemde club zou daarbij het meest concreet zijn. The Spurs houden de ontwikkelingen rondom Timber nauwlettend in de gaten. Mogelijk volgt er komend seizoen op het veld dus opnieuw een broederstrijd in de familie Timber.

Timber zou zich ook buiten de Engelse hoofdstad op de kaart hebben gezet, bij het vermogende Newcastle United. Een scout van the Magpies volgt alle wedstrijden van Feyenoord om huurling Yankuba Minteh te kunnen monitoren, maar heeft daarbij ook zijn oog laten vallen op Timber. Daarnaast zou hij Lutsharel Geertruida en Santiago Gimenez hebben getipt aan de clubleiding.

Duidelijk is dat Tottenham en Newcastle het meest onder de indruk zijn van Timber, die dit seizoen al 35 officiële wedstrijden in actie kwam namens Feyenoord. Daarin was de rechtspoot goed voor zeven doelpunten en zeven assists. Transfermarkt schat zijn huidige marktwaarde op zo’n 22 miljoen euro, waarmee hij dit seizoen liefst 14 miljoen euro gestegen is.

Timber, die vorig seizoen landskampioen werd met Feyenoord, kan de Rotterdammers na twee seizoenen een behoorlijke winst opleveren. De Stadionclub pikte hem in de zomer van 2022 voor 7,4 miljoen euro op bij FC Utrecht. Na een ietwat lastig debuutseizoen behoort Timber momenteel wekelijks tot de uitblinkers bij Feyenoord.

Eind maart mag Timber zich mogelijk bewijzen aan bondscoach Ronald Koeman. De Feyenoorder is opgenomen in de voorselectie voor de oefenduels met Schotland en Duitsland. Zodoende mag Timber eveneens hopen op deelname aan het EK. Timber wil op korte termijn in de voetsporen treden van Jurriën, die al vijftien interlands in Oranje achter zijn naam heeft staan en actief was op twee grote eindtoernooien.

