Peter Bosz ziet optie wegvallen bij PSV: ‘Seizoen in principe voorbij’

De kans is groot dat Isaac Babadi dit seizoen niet meer in actie komt bij PSV, zo meldt Rik Elfrink vrijdag. De journalist van het Eindhovens Dagblad weet dat de achttienjarige middenvelder ‘voorlopig uit de running is’, maar niet hoeft te vrezen voor een zware kruisbandblessure. Medisch onderzoek zou hebben uitgewezen dat de blessure van Babadi enigszins meevalt.

Babadi speelt dit seizoen ‘in principe’ geen wedstrijden meer voor PSV, al brengt Elfrink ook goed nieuws over het toptalent. “Hij kan in de voorbereiding op voetbaljaar 2024/25 probleemloos aansluiten, zo is nu de verwachting.”

Indien de update van Elfrink klopt, mist Babadi slechts vijf officiële wedstrijden bij PSV. De Eindhovenaren spelen de komende weken nog tegen Vitesse (thuis), sc Heerenveen (uit), Sparta Rotterdam (thuis), Fortuna Sittard (uit) en RKC Waalwijk (thuis). Het lijkt erop dat PSV zich op zondag 5 mei tegen Sparta (12:15 uur) gaat kronen tot landskampioen van Nederland.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

PSV opent het komende seizoen na de voorbereiding met een duel om de Johan Cruijff Schaal. De bekerwinnaar van dit seizoen, Feyenoord of NEC Nijmegen, zal daarin de tegenstander zijn. Als landskampioen mag PSV tegen die tijd aantreden in het eigen Philips Stadion.

De veelbesproken Babadi, die begin vorige maand alsnog zijn contract verlengde bij PSV, eindigt het seizoen 2023/24 op 22 officiële wedstrijden in de Eindhovense hoofdmacht. Daarin wist de Nijmegenaar twee treffers te noteren.

Noa Lang

Elfrink geeft in zijn artikel over Babadi verder nog een korte update over de ziekenboeg van PSV. “Bij PSV zijn zaterdag tegen Vitesse ook Noa Lang, Ismael Saibari en Ricardo Pepi niet van de partij. Hirving Lozano keert wel terug.” Lang plaatste woensdag op Instagram een foto waarop het lijkt alsof hij wel alweer voor zichzelf aan het trainen is.

Lang werkt vermoedelijk in het buitenland aan een terugkeer na zijn hamstringblessure. Op de foto die hij plaatst is te zien hoe hij in een shirt van Arsenal, gekregen van boezemvriend Jurriën Timber, een sprintje trekt. Ondertussen lijkt het er vooralsnog niet op dat hij fit genoeg zal zijn voor een deelname aan het EK.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties