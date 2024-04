Koeman krijgt er in aanloop naar EK optie bij: ‘Het ziet er per week beter uit’

Jurriën Timber komt steeds dichter bij zijn rentree voor Arsenal. De Nederlander zit al sinds begin dit seizoen in de lappenmand, maar oefenmeester Mikel Arteta heeft goede hoop dit seizoen nog een beroep te kunnen doen op de multifunctionele verdediger, zo heeft hij gezegd in de persconferentie voorafgaand aan het duel met Luton Town.

Timber raakte op 12 augustus 2023 zwaar geblesseerd. Op die dag speelde hij zijn officiële debuutwedstrijd in de Premier League voor Arsenal tegen Nottingham Forest in het Emirates Stadium (2-1 winst). Zijn debuut werd er echter niet één om over naar huis te schrijven, daar Timber na vijftig minuten de strijd moest staken door een zware kruisbandblessure.

?????? Mikel Arteta: “Jurrien Timber is not far off, getting closer”. “I’d say he’s got a good chance to play this season, yes”. ???? pic.twitter.com/hVMoYWDRUk — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 2, 2024

Het was een hard gelag voor de 22-jarige Utrechter, want hij kende met the Gunners een succesvolle voorbereiding in de Verenigde Staten. Na maanden van herstel werd er in de winter voor het eerst weer een glimp van Timber opgevangen op het trainingskamp van de Londense club in Dubai.

In een persconferentie voorafgaand aan het Premier League duel met Luton Town op woensdagavond ging hoofdtrainer Arteta in op de situatie van Timber. “Het gaat erg goed met hem. Hij staat weer op het trainingsveld en zijn rentree laat niet lang meer op zich wachten”, vertelde de Spanjaard.

Toch wil de oefenmeester niet te gehaast omspringen met het lichaam van zijn pupil. Zo bestaat de kans dat Timber eerst nog een paar wedstrijden met het Onder 21-elftal van Arsenal gaat spelen om wedstrijdfit te worden. Hoeveel wedstrijden dat worden, kon Arteta nog niet zeggen.

Wel heeft de manager goede hoop dat Timber dit seizoen nog in actie gaat komen voor de huidige nummer twee van de Premier League. “Ik denk dat er een goede kans is dat Timber dit seizoen nog minuten gaat maken. Ik kan geen percentage geven, maar het ziet er per week beter uit."

Timber tekende afgelopen zomer een contract tot medio 2028 bij Arsenal. Die ploeg betaalde veertig miljoen euro om hem los te weken bij Ajax. Bij de Amsterdammers had Timber ondanks zijn jonge leeftijd reeds 121 wedstrijden gespeeld. Daarin was hij goed voor zes goals, vier assists en pakte hij met de recordkampioen twee landstitels en een TOTO KNVB Beker. Met Arsenal is hij nog altijd in de race om het kampioenschap met Liverpool en Manchester City.

