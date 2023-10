Steijn: ‘Op basis daarvan zou ik misschien begrip hebben voor ontslag bij Ajax’

Maurice Steijn wil niets weten van een tussentijds vertrek bij Ajax. De strijdbare coach laat dat kort na de 4-3 nederlaag op bezoek bij FC Utrecht van zondag weten. Ajax is inmiddels afgezakt naar de zeventiende plaats en wist medio augustus voor het laatst te winnen in de Eredivisie. Desondanks weigert Steijn om de handdoek te gooien.

"Ik sta hier met een dubbel gevoel, dat is duidelijk", opent de teleurgestelde Steijn bij ESPN. "Je krijgt op twee ongelukkige momenten de doelpunten tegen: een minuut voor en een minuut na rust. Terwijl je zelf in de eerste helft twee grote kansen hebt gehad. Nou, dan toont de ploeg veerkracht en kom je met 2-3 voor. En dat gebeurt er van alles, het wordt gestaakt en dan valt de 3-3. En dan gaan we weer naar binnen."

Maurice Steijn blijft strijdbaar, ondanks de zoveelste mokerslag voor Ajax. "Ik zie nog steeds veerkracht in deze ploeg."#utraja — ESPN NL (@ESPNnl) October 22, 2023

"Toen heb ik mijn ploeg voorgehouden om het punt te koesteren en voor de overwinning te gaan. En dan zie je hoe je hem weggeeft", verwijst Steijn naar de fout van Josip Sutalo, waarna Oscar Luigi Fraulo de winnende treffer aantekende voor Utrecht. Na de tactische bespielingen wilde verslaggever Cristian Willaert weten hoe Steijn tegen zijn toekomst aankijkt bij Ajax, dat een negatief clubrecord vestigt door acht keer op rij niet te winnen in alle competities.

"Het enige dat ik kan doen is bij mezelf blijven en met deze ploeg aan de slag", antwoordt Steijn. "Ik heb weleens vaker in deze situatie gezeten. Ik hoop het niet (tussentijds ontslag, red.), want ik zie nog steeds veerkracht in deze ploeg. Dat is voor mij het allerbelangrijkste. Na 2-0 achter toch je rug rechten naar 2-3."

"Het is een ongelooflijke mokerslag, maar weet je, ik ben 24/7 met Ajax bezig. En als Ajax vindt dat dat de oplossing is, om meer resultaten te boeken, wie ben ik dan om dat tegen te houden?", legt Steijn de bal voor nu bij de clubleiding. Willaert wil direct weten of Steijn er begrip voor zou hebben, mocht het Ajax-bestuur daadwerkelijk overgaan op ontslag.

"Op basis van de resultaten zou ik er begrip voor hebben, maar op basis van wat te hopelijk toch nog kunnen bewerkstelligen zeg ik 'nee'. Maar nogmaals, dat is iets dat ik niet in de hand heb." Willaert ziet net als Steijn enige aanknopingspunten in het spel van Ajax, maar de verslaggever benadrukt tegelijkertijd dat het 'te weinig' is om op korte termijn uit de sportieve malaise te komen. "Dat ben je toch met me eens, of zie ik dat verkeerd?"

"Nee, het is zeker te weinig. Je hebt sowieso te weinig punten (vijf, red.) en het spel is ook nog niet goed genoeg. Maar als je dan uit bij Utrecht drie doelpunten maakt, mag je hem eigenlijk niet verliezen. Ook dat is nog niet goed genoeg. Ik snap de vragen, maar dit is niet in mijn handen", aldus Steijn, die benadrukt 'onverminderd strijdbaar' te zijn.

Kwakman

Analist Kees Kwakman vreest in ieder geval het ergste voor Steijn bij Ajax. "Je hebt het gevoel dat het bijna niet houdbaar is", verzucht de analist van ESPN. "Omdat er ook zoveel krachten gaan spelen bij Ajax. Of het nou supporters zijn of achter de schermen. Het is ook niet alleen pech, je ziet het ook steeds terug in wedstrijden, dezelfde fouten. Sommige dingen gaan lichtelijk vooruit, zoals compacter spelen. Het gaat stapje voor stapje vooruit."

"Ik snap dat Steijn positief is en dat hij zijn baan wil behouden. En dat hij zegt strijdbaar te zijn, dat snap ik natuurlijk. Maar je hebt het gevoel dat het bijna niet te doen is. Het is niet aan mij hoor, maar ik zie ook geen Ajax waarvan ik denk: Dat gaat tegen Brighton en PSV wel goedkomen. Dat kan ik me haast niet voorstellen", aldus de pessimistisch gestemde Kwakman.