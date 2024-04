Georges Mikautadze geeft veelzeggend antwoord op vraag over contact met Ajax

Georges Mikautadze heeft na afloop van de zege van FC Metz op RC Lens (2-1) kort gesproken over het huidige contact dat hij heeft met Ajax. De 23-jarige aanvaller zegt dat hij niets meer heeft gehoord van zijn Amsterdamse werkgever sinds hij terug is in de Ligue 1, tot ongeloof van een journalist van Prime Video.

Mikautadze verkeert in bloedvorm bij Metz. De Ajax-huurling was vrijdagavond goed voor twee treffers in het thuisduel met Lens. Mikautadze, die vorig weekend ook tweemaal trefzeker was tegen het Stade Brest van Marco Bizot, staat nu op negen Ligue 1-treffers dit seizoen.

In Frankrijk lijkt men niet te begrijpen waarom Mikautadze niet is geslaagd bij Ajax. Door zijn goede vorm stelt journalist Samuel Ollivier de vraag of de aanvaller nog iets heeft gehoord van zijn broodheer, waarop hij veelzeggend begint te lachen. “Nee, nee. Echt waar.” Ollivier maakt vervolgens een snijdende opmerking. “Dan hoop ik dat ze Prime Video hebben.” De gebeten Mikautadze reageert. “Dat hoop ik ook voor hen.”

Metz heeft de mogelijkheid om Mikautadze na dit seizoen definitief over te nemen, al is het de vraag of de club kan en wil voldoen aan de koopsom van naar verluidt tien miljoen euro. Mikautadze ligt nu nog tot medio 2028 vast in Amsterdam, waar hij in zijn eerste half jaar geen indruk wist te maken.

Metz heeft nu 26 punten verzameld en staat nu nog maar twee punten achter de veilige vijftiende plek, die momenteel bezet wordt door FC Nantes. Mikautadze kan door zijn doelpunten niet meer stuk bij de aanhang van de Franse laagvlieger.

Mikautadze kwam afgelopen zomer voor liefst 16 miljoen euro naar Ajax toe. In de Johan Cruijff ArenA wist de rechtspoot onder zowel Maurice Steijn als John van ’t Schip niet te presteren. In totaal kwam hij 338 minuten in actie namens Ajax, verdeeld over 9 officiële optredens.

Opvallend genoeg was Mikautadze tijdens de interlandperiode met Georgië wel in vorm in zijn tijd als Ajacied. Zo was de technicus viermaal trefzeker in de oefeninterland tegen Thailand (8-0 winst) en eenmaal tegen Cyprus (4-0 winst). Een maand later zakte Mikautadze dan weer door het ijs bij Ajax tijdens het gênante bekerduel met de amateurs van USV Hercules (3-2 nederlaag).

