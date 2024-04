Arne Slot: ‘Voor zijn kwaliteiten is er altijd een plekje vrij bij Feyenoord’

Feyenoord wil Robin van Persie niet kwijt aan sc Heerenveen, zo zegt hoofdtrainer Arne Slot vrijdagmiddag tijdens een persconferentie van de Rotterdamse club. Van Persie, trainer van Feyenoord Onder 18, beschikt in De Kuip over een aflopend contract. De veertigjarige Rotterdammer heeft een oriënterend gesprek gehad met Heerenveen, maar Slot hoopt dat hij blijft.

Van Persie is een van de trainers met wie Heerenveen-directeur Ferry de Haan heeft gesproken in de zoektocht naar een opvolger van de vertrekkende Kees van Wonderen. De Friezen spraken ook met Maurice Steijn, Rick Kruys en Ruud van Nistelrooij. Volgens de Leeuwarder Courant is Van Persie bereid om Feyenoord te verlaten voor een baan als hoofdtrainer bij Heerenveen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Slot hoopt echter dat Van Persie een andere keuze maakt, zo laat hij blijken tijdens een persmoment van Feyenoord. “Voor zijn kwaliteiten is er altijd een plekje vrij, maar dan moet hij zelf wel willen.”

“Toen we een assistent-trainer zochten, wilde hij dat niet. Hij is wel betrokken bij ons, want hij doet de cursus voor coach in het betaald voetbal”, legde Slot verder uit. “Dat kan je niet als assistent zien, maar de dagen dat hij er is assisteert hij ons wel.” Etiënne Reijnen werd uiteindelijk aangesteld als definitieve opvolger van Pusic.

Slot wil de keuze van Van Persie niet beïnvloeden. “Ik denk dat Robin mijn advies niet nodig heeft, want één van de bijzondere dingen aan Robin vind ik dat hij best vroeg na zijn carrière zo duidelijk wist wat hij wil.”

De succescoach van Feyenoord geniet ervan hoe Van Persie te werk gaat. “Hij doet er alles aan en dat vind ik heel mooi om van de zijkant te zien. Natuurlijk is hij de oud-topspeler die vanuit het voetbal heel veel ervaring heeft meegenomen en hij wil als trainer heel graag die ervaring meenemen, maar daar ook dingen aan toevoegen.”

“Zijn fanatisme en gedrevenheid waarmee hij dat doet zijn ook mooi om te zien”, aldus Slot, die het logisch vindt dat Van Persie een grote technische staf om zich heen heeft verzameld. “Niet alleen om zijn spelers te helpen, maar ook om zichzelf te ontwikkelen. Robin heeft daarin mijn advies niet nodig.” Van Persie is, in verschillende rollen, al sinds 2019 werkzaam als trainer bij Feyenoord.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties