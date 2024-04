Vink complimenteert 2 spelers van Ajax: ‘Diep respect, dat meen ik echt’

Marciano Vink is onder de indruk van de mentale weerbaarheid van Ajacieden Anton Gaaei en Kenneth Taylor, zo laat de analist van ESPN vrijdag weten in Voetbalpraat. Vink heeft er ‘diep respect’ voor hoe de jonge spelers zich hebben teruggevochten bij Ajax, nadat ze eerder onder vuur lagen bij het eigen publiek.

Gaaei maakte donderdagavond tegen Go Ahead Eagles (1-1) zijn eerste treffer voor Ajax. De Deense vleugelverdediger was zichtbaar door het dolle heen vanwege zijn fraaie goal. Ook Vink heeft genoten van het moment. “Ik vond het geweldig voor hem. We weten allemaal in welke put hij heeft gezeten, maar nu zie je hem langzaam opkrabbelen.”

“Gisteren maakt hij een goal en daar zat echt alles in”, gaat Vink verder. “Alle frustratie, alle blijheid dat het weer goed gaat. Vooral die blijheid na de goal en hoe blij iedereen voor hem was. Het hele stadion, dat hem toch heeft uitgefloten. Dat vond ik een mooi moment. Dat zijn mooie dingen in de sport.”

Gaaei was eerder dit seizoen de verguisde man bij Ajax, nadat hij vroeg werd gewisseld tijdens de nederlagen tegen AZ (2-0) en Feyenoord (0-4). Zo kreeg de 21-jarige rechtspoot veel negatieve berichten op social media. Vink heeft respect voor jonge spelers als Gaaei en Taylor, die dit seizoen te maken hebben met een enorme lading aan kritiek.

“Ik vind het knap van jongens als Gaaei en Taylor”, aldus Vink. “Taylor heeft natuurlijk, ondanks dat het voor de hele club dramatisch gaat dit seizoen, nog een schep er bovenop gehad, omdat het hele stadion hem uitfloot. Dan vind ik het wel heel knap. Helemaal in deze tijd, waarin die gasten toch wel een soort muur om zich heen hebben, met een hele tere ziel. Zoveel kritiek krijgen is natuurlijk heel lastig.”

Daarom is Vink blij voor het duo. “Dat dit soort gasten, en dan heb ik het nu specifiek over Taylor en Gaaei, zó hun rug kunnen rechten en overeind blijven, net zo lang totdat het publiek wél voor je gaat juichen... Diep respect, dat meen ik echt.”

Zondag wacht Ajax de Klassieker in De Kuip, die om 14:30 uur begint. Eerder dit seizoen won Feyenoord gemakkelijk met 0-4 in de Johan Cruijff ArenA, waarin Gaaei een negatieve hoofdrol speelde. De Deen werd door trainer Maurice Steijn al voor rust naar de kant gehaald, nadat hij enkele cruciale fouten had gemaakt.

