Maurice Steijn omhelst Van Nistelrooij na heerlijke goal van zoon Sem

FC Twente - FC Volendam is een waar doelpuntenfestijn. De Tukkers leiden bij rust namelijk met 5-2. Ruud van Nistelrooij en Maurice Steijn zitten op de tribune in de Grolsch Veste en omhelsden elkaar toen Sem Steijn kort voor rust de 5-2 aantekende voor Twente.

Maurice Steijn is aanwezig bij de wedstrijd in Enschede om zoon Sem aan het werk te zien, zoals hij dat bij alle wedstrijden van Twente doet. Van Nistelrooij lijkt op uitnodiging van goede vriend Arnold Bruggink, technisch directeur van de Tukkers, naar het oosten te zijn gekomen.

Van Nistelrooij en Steijn zitten naast elkaar op de tribune en omhelsden elkaar toen Sem Steijn in de 43ste minuut de vijfde Twente-treffer produceerde. Ricky van Wolfswinkel profiteerde optimaal van slordig verdedigen van Volendam en wist Steijn te bereiken. De middenvelder schoot van net buiten de zestien raak in de linkerhoek.

Erg makkelijk ging het allemaal niet voor de thuisclub in de eerste helft, daar Volendam tot twee keer toe de leiding nam. Twente rechtte de rug en koerst dankzij de vele doelpunten af op een ruime thuiszege.

Voor Sem Steijn was het alweer zijn vijftiende doelpunt in de Eredivisie van dit seizoen. De aanvallende middenvelder had daar 33 wedstrijden voor nodig. Steijn junior stelde tevens twee keer een ploeggenoot in staat om te scoren.

Vader Maurice werd eerder dit seizoen na een dramatische serie van Ajax, dat zelfs even laatste stond in de Eredivisie, ontslagen. Sindsdien is de clubloze oefenmeester bijna bij iedere wedstrijd van Twente te bewonderen. Een nieuwe club wist hij nog niet te vinden.

Van Nistelrooij

Bij Twente verlengde Joseph Oosting zijn contract onlangs tot de zomer van 2027. Bij Volendam, dat volgend seizoen dus in de Keuken Kampioen Divisie uitkomt, zit Regillio Simons normaal gesproken tot medio 2025 op de bank. Het lijkt er dus niet op dat Van Nistelrooij bij een van deze clubs in beeld is voor het trainerschap.

De commentator van ESPN merkte op dat Van Nistelrooij goed bevriend is met Bruggink, wat de reden van zijn aanwezigheid in Enschede zou kunnen zijn. Het tweetal speelde enige tijd samen bij PSV en het contact tussen de aanvallers is nooit verloren gegaan.

