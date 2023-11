Koeman uiterst kritisch op Brobbey: ‘Wat heeft hij dan bij deze clubs gedaan?!’

Dinsdag, 7 november 2023 om 07:51 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 08:47

Ronald Koeman is kritisch op Brian Brobbey. De bondscoach van het Nederlands elftal verbaasde zich tijdens de vorige interlandperiode over de matige afwerking van de spits van Ajax.

Koeman liet Brobbey vorige maand debuteren tijdens het EK-kwalificatieduel met Griekenland (0-1 winst). Tijdens een afwerkoefening op de training zag de bondscoach van Oranje echter dat het bij de 21-jarige spits schortte aan twee belangrijke punten.

“Ik hoop nog steeds dat hij zich doorontwikkelt. We hadden hem de vorige interlandperiode bij Oranje. We waren aan het afwerken en je zag dat zijn eerste aanname en de manier van afwerken niet goed was”, zegt Koeman maandagavond bij Rondo.

Koeman neemt dat zowel Brobbey als Ajax kwalijk. “Dan vraag ik me af: wat doe je dan bij de clubs waar je bent geweest, als spits? En met alle respect, dat John Bosman nu de spitsentrainer wordt waar Brobbey naar uitkijkt... Hoe lang zit Brobbey al bij Ajax? Hij is tussendoor naar Leipzig gegaan, is teruggekomen, speelde niet... Als technische staf ga je dan toch ook extra je best doen?”

Ronald de Boer, eveneens aanwezig in het praatprogramma, werkte in de jeugd van Ajax met Brobbey samen. “Hij was altijd zo”, zegt hij tegen Koeman. “Hij heeft het afwerken nooit echt gehad.”

Brobbey was zondag tegen sc Heerenveen (4-1 winst) één keer trefzeker. De Boer vond de aanvaller in deze wedstrijd juist een goede indruk maken. “Ik vond ik hem wel een van de betere spelers. Hij zat te sleuren…”, aldus De Boer, waarna Koeman antwoordt: “Ja, dat gaat over het feit dat hij fitter is en meer doet. Maar het gaat nu over afwerken. In mijn optiek kun je dat leren. Als je iedere dag traint op afwerken, dan ga je op een gegeven moment technisch beter afwerken.”

De Boer gelooft echter niet dat Brobbey nu met hulp van een spitsentrainer nog een klinische afmaker kan worden. “Hij kan wat beter worden, maar als hij het al die jaren niet kon, gaat het niet opeens geweldig.”

Marco van Basten is daarentegen wel van mening dat Brobbey zich verder moet en kan ontwikkelen op het gebied van afwerken. “Het gaat er niet om dat je direct een superster wordt in koppen of afronden, maar je kunt wel veel beter worden. Oefening baart kunst. Deze jongen is al vanaf zijn zesde bij Ajax. Wat hebben ze tien jaar lang gedaan dan? Dat is een drama van Ajax.”