Invallers Bergwijn en Akpom redden punt voor Ajax op bezoek bij Sparta

Ajax heeft zondag een punt weten te redden op bezoek bij Sparta Rotterdam. De Amsterdammers kwamen op Het Kasteel op een 2-0 achterstand door twee goals van Arno Verschueren, maar wisten de wedstrijd in de tweede helft nog te kantelen. Via doelpunten van invallers Steven Bergwijn, die na maanden afwezigheid terugkeerde van een spierblessure, en Chuba Akpom kwam er een 2-2 eindstand op het scorebord. Ajax behoudt daarmee plek vijf, die bij eventuele bekerwinst van Feyenoord voldoende zal zijn om de play-offs te ontlopen. Sparta staat tiende.

John van 't Schip verraste andermaal vriend en vijand met de opstelling van Ajax. Waar de Amsterdammers de laatste weken met vijf verdedigers speelden, stonden er tegen Sparta op papier slechts drie aan de aftrap.

Jordan Henderson schoof terug van terug vanuit het middenveld en speelde centraal achterin naast Ahmetcan Kaplan. Anton Gaaei kwam verrassend in de ploeg als rechtsback, Jorrel Hato werd de linksback na de wanprestatie van Borna Sosa op die positie tegen Aston Villa (4-0 verlies). Mika Godts maakte als linksbuiten zijn basisdebuut.

Steven Bergwijn bezorgt Ajax bij zijn rentree een punt op bezoek bij Sparta ???#spaaja — ESPN NL (@ESPNnl) March 17, 2024

De openingsfase op Het Kasteel was levendig te noemen, met kansen over en weer. Verschueren kon net niet bij een gevaarlijke voorzet van Koki Saito komen, terwijl Brian Brobbey aan de overzijde rakelings naast kopte na een goede bal van Henderson.

Ajax-keeper Diant Ramaj kon in de 25ste minuut het eerste echt grote gevaar van Sparta nog afwenden. De goalie had een goede reflex in huis op een volley van Verschueren. Drie minuten later scoorde de Belgische middenvelder van Sparta alsnog. Verschueren rekende via een kapbeweging kinderlijk eenvoudig af met Kaplan en schoof de bal beheerst in de verre hoek: 1-0.

In het restant van de eerste helft werd een schot van Gaaei uit de bovenhoek getikt door Nick Olij. Enkele minuten na rust verdubbelde Sparta zijn voorsprong. Verschueren werd over het hoofd gezien door de Ajax-defensie en kon zo een ogenschijnlijke doelpoging van Pelle Clement verlengen: 2-0.

Ajax bracht vervolgens met Bergwijn en Akpom twee nieuwe aanvallers in. Het leverde snel resultaat op, want in de 65ste minuut maakte Akpom er 2-1 van. De spits kopte een voorzet van Henderson feilloos binnen. Grote tegenvaller voor Ajax was het uitvallen van Brobbey, die naar zijn hamstring greep en daarmee ook weg lijkt te vallen voor de interlandperiode met het Nederlands elftal komende week.

Akpom was in de 87ste minuut vervolgens verantwoordelijk voor het opzetten van de gelijkmaker. De Engelse spits versnelde aan de rechterzijde van het strafschopgebied en zette laag voor. Bergwijn gleed de bal met de punt van zijn schoen binnen: 2-2.

In blessuretijd claimde Bergwijn een penalty, maar scheidsrechter Serdar Gözübüyük vond het contact met Jonathan De Guzman daarvoor te licht. Direct in de omschakeling pakte Kaplan de anders doorgebroken Charles-Andreas Brym vast. De verdediger van Ajax kreeg daarvoor rood, maar redde wel een punt voor zijn ploeg.

