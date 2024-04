Jamie Vardy gidst Leicester City naar kampioenschap in Championship

Leicester City keert binnen één jaar terug in de Premier League. The Foxes wonnen maandagavond met 0-3 van Preston North End en mogen zich daardoor kampioen van de Championship noemen.

Jamie Vardy werd de grote man aan de zijde van Leicester. De geslepen spits maakte de eerste twee doelpunten van de wedstrijd.

De 37-jarige Vardy, die in 2016 de Premier League won met Leicester, schoot in de 36ste minuut uit de draai raak met links. In de tweede helft verdubbelde Vardy de score door alert te reageren op een rebound, nadat Wout Faes de bal op de paal had geschoten: 0-2. Dankzij een goal van Kasey McAteer werd het uiteindelijk 0-3.

Leicester verzekert zich daarmee definitief van de eerste plek in de Championship en keert terug op het hoogste niveau. Het is nog onduidelijk of een laatste Premier League-jaar erin zit voor Vardy, wiens contract komende zomer afloopt.

De strijd om plek twee in de Championship, die eveneens rechtstreekse promotie oplevert, is ongemeen spannend. Leeds United en Ipswich Town hebben evenveel punten, maar laatstgenoemde ploeg heeft een wedstrijd minder gespeeld.

