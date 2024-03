Derksen noemt 90-voudig international van Nederlands elftal ‘notoire domoor’

Er is dinsdagavond bij Vandaag Inside met verbazing gereageerd op het interview dat Georginio Wijnaldum in de middag gaf aan SBS 6. De 33-jarige middenvelder van Al-Ettifaq uit Saudi-Arabië werd gevraagd naar zijn mening over de mensenrechten in het land, die volgens een VN-rapport herhaaldelijk worden geschonden.

“Als je het over mensenrechten hebt... In Nederland heb je ook de toeslagenaffaire, maar niemand verbiedt spelers om in de Eredivisie te spelen”, liet Wijnaldum onder meer optekenen. Hélène Hendriks weet niet wat ze hoort als het fragment dinsdagavond wordt getoond in Vandaag Inside.

“Hier had hij even wat langer over na moeten denken”, zegt de presentatrice voordat ze wordt onderbroken door Johan Derksen. “Je kan niet in Nederland spelen, want hier hebben we de toeslagenaffaire”, zegt hij op cynische toon. René van der Gijp: “Groningen. Boeren. Stikstof.”

Wijnaldum over kritiek op Saudi-Arabië: ‘In Nederland is er de toeslagenaffaire’

“Het structureel en doelmatig schenden van de mensenrechten vergelijkt hij met dit”, vervolgt Hendriks op serieuze toon. “Dan denk ik: er zal toch wel iemand met hem gesproken hebben? Je wist dat deze vragen zouden komen. Wat ik ook erg vond, is dat hij zei dat hij er in Saudi-Arabië niks van merkt.”

“Hij kan beter zeggen: ‘Hier ga ik geen antwoord op geven.’ Want dit is wel heel pijnlijk”, stelt Wilfred Genee. Derksen is het daar mee eens en snapt niet waarom Wijnaldum niks merkt van de situatie in Saudi-Arabië. “Als deze man even de website van Amnesty International aanklikt dan ziet hij precies wat er bij de buren in dat land gebeurt.”

“Alle mensen die zeggen dat het fantastisch is in Saudi-Arabië worden helemaal niet geconfronteerd met de problemen”, vervolgt Hendriks. “Hij is een held daar, een voetballer, heeft veel geld en kan lekker overal naartoe. Ik vind het een heel zwak argument.” Derksen haakt in: “Hij komt nu over als een notoire domoor.”

“Dat zeker, maar Max Verstappen rijdt er, iedereen ging naar China...”, counter Van der Gijp. Hendriks is van mening dat Wijnaldum ook gewoon eerlijk kan zijn en kan toegeven dat hij voor het geld naar Saudi-Arabië is gegaan. “Dat snappen we dan ook nog wel. Aan de andere kant moest hij wel antwoord geven, want hij zet zich altijd in voor racisme en discriminatie en hij kiest er zelf voor om naar Saudi-Arabië te gaan.”

“Giovanni van Bronckhorst is ook overal ambassadeur en ging ook naar China. Het maakt die gasten gewoon niet uit, joh. Het interesseert ze geen reet”, sluit Van der Gijp af.

