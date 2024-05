‘Als Bergwijn vertrekt, kan Farioli hem meenemen van Nice naar Ajax’

Henk Spaan is onder de indruk van Jérémie Boga. De columnist van Het Parool wijdde vrijdag al flink wat woorden aan de OGC Nice-aanvaller, en onderstreept zondag zijn mening op X. “Als Bergwijn vertrekt zou Farioli Boga mee kunnen nemen”, oppert Spaan.

Het lijkt een kwestie van tijd voordat Ajax zijn nieuwe trainer presenteert. Francesco Farioli gaat voor drie jaar tekenen en komt over van Nice, waarmee hij als vijfde eindigde in de Ligue 1.

Spaan zat aan de buis gekluisterd tijdens de laatste speelronde, waarin Nice het opnam tegen Lille OSC (2-2). Eén speler wordt uitgelicht.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Die speler draagt de naam Jérémie Boga, goed voor de assist op de 0-1. Daardoor eindigde de Ivoriaan op vijf goals en zes assists in 28 Ligue 1-optredens. “Boga, over wie ik in Parool schreef, bijna aan de basis van de 0-2 voor Nice”, tikte Spaan even voor rust. “Als Bergwijn vertrekt zou Farioli Boga mee kunnen nemen.”

Bergwijn zou namelijk voor een goed bedrag mogen vertrekken uit Amsterdam. Volgens ESPN heeft ook zijn management dat al van Ajax te horen gekregen. De vraagprijs van de captain zou ongeveer 23 miljoen euro bedragen. Meerdere Premier League-clubs, waaronder West Ham United, hebben interesse.

Met Boga zou Ajax een ervaren vervanger binnenhalen. De 27-jarige linksbuiten bewees zich al in meerdere competities, waaronder de Serie A (Atalanta en Sassuolo), LaLiga (Granada) en de Ligue 1 (Stade Rennes en dus Nice). Boga is een jeugdproduct van Chelsea en kan ook als nummer 10 uit de voeten. Hij speelt sinds vorige zomer voor Nice, dat hem destijds overnam van Atalanta.

Ajax zal vermoedelijk wel diep in de buidel moeten tasten. Nice betaalde afgelopen zomer nog 17 miljoen euro voor de buitenspeler, die een contract tot medio 2027 tekende. Transfermarkt taxeert Boga op een marktwaarde van 15 miljoen euro. Hij kwam begin dit jaar nog in actie op de Afrika Cup namens Ivoorkust.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste Ajax-nieuws? Word nu lid van het Ajax Zone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties