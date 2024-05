Pascal Jansen voerde al ‘twee prachtige gesprekken’, onthult hij aan de NOS

Pascal Jansen was zondag te gast bij Studio Voetbal, en logischerwijs ging het ook over zijn toekomst. De 51-jarige trainer werd in januari ontslagen door AZ en is sindsdien clubloos. Hij werd onder andere gelinkt aan Ajax, maar de Amsterdammers namen nooit contact met Jansen op. Twee andere clubs deden dat wél.

Jansen werd in januari enigszins verrassend aan de kant gezet door AZ. Na een flitsende seizoenstart gleden de Alkmaarders steeds verder af, en de clubleiding was bang dat Jansen het niet meer op de rit zou krijgen.

Ajax, eveneens kwakkelend, zou de geboren Brit daarna op het lijstje hebben gezet. De Amsterdammers spraken echter nooit met Jansen, zo onthult bij zondag bij NOS Studio Voetbal.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Op de vraag of hij benaderd is kan Jansen kort maar krachtig zijn: "Nee." Ook Feyenoord, dat door het vertrek van Arne Slot óók op zoek moet, nam nog geen contact op.

"En dat steekt me niet, zeker niet", aldus Jansen. "Ze weten me te vinden als ze denken dat ik een geschikte kandidaat ben, en voor de rest vaar ik gewoon mijn eigen koers."

Jansen zegt tevens nog geen concrete aanbiedingen te hebben ontvangen. Wel voerde de keuzeheer al twee 'prachtige' gesprekken.

Of dat om Spartak Moskou en Lech Poznan gaat – welke geruchten gingen in de Nederlandse en Poolse media – wil Jansen bevestigen noch ontkrachten. "Maar ze zijn wel voorbijgekomen in de media", deelt hij met een veelzeggende glimlach.

Jansen werd in december 2020 hoofdtrainer bij AZ, na twee jaar assistent te zijn geweest van Slot. Het was de eerste A-selectie ooit waar hij aan het hoofd kwam te staan.

Jansen leidde AZ achtereenvolgens naar plek drie, vijf en vier in de Eredivisie, maar zijn hoogtepunt tekende zich af op het Europese toneel. AZ behaalde in 2023 de halve finale van de Conference League, waarin het zijn meerdere moest erkennen in West Ham United, de uiteindelijke winnaar van dat jaar.

In totaal wist Jansen 96 van zijn 162 (officiële) wedstrijden in winst om te zetten. Hij nam afscheid met een puntengemiddelde van 1.93.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties