Zeearend Hertog verdwijnt na 18 jaar bij Vitesse: ‘Mij zien ze daar niet meer'

Het was zondag een emotionele middag in en rondom GelreDome. Vitesse speelde zijn voorlopig laatste Eredivisie-wedstrijd en de kans bestaat dat dat zelfs de allerlaatste wedstrijd als profclub was. Hoewel er vertrouwen heerst over de redding van de cub, is een faillissement nog altijd niet officieel afgewend. In ieder geval zal zeearend Hertog na de zomerstop niet meer terugkeren. "Het werd steeds killer bij Vitesse."

Aldus valkenier Gerard van den Brink, die namens De Valk Roofvogels zeearend Hertog al achttien jaar langs de tribunes laat vliegen voor iedere thuiswedstrijd. Van den Brink kreeg onlangs te horen 'dat er eigenlijk geen ruimte was voor Hertog'.

"Ja, alleen een halfuur van tevoren voor lege tribunes. Maar daar heb ik hem niet voor opgeleid", zegt Van den Brink tegen de Gelderlander.

Zo gaat er een jarenlange traditie verloren voor Vitesse. Van den Brink werd achttien jaar geleden door toenmalig technisch directeur Marc van Hintum gepolst of hij 'zoiets als bij Benfica' kon doen.

"Van Hintum had daar zo'n vogel gezien. Of ik dat ook kon doen? Ja, dat kon ik. Maar het is iedere keer wel vreselijk spannend. Want als hij in een net belandt of het stadion uitvliegt, dan komt de pers met alle verhalen; dat het zielig is of gevaarlijk."

De zenuwen hoeft Van den Brink nu niet meer de baas te zijn. Na de zomerstop, waarna Vitesse vermoedelijk in de Keuken Kampioen Divisie zal uitkomen, keert Hertog niet meer terug. "De club heeft mij veel gebracht: bekendheid en aanzien, maar ook extra werk. Mensen willen Hertog zien. Maar ik heb de club zien veranderen, het werd er steeds killer. Het mag de laatste wedstrijd van Vitesse zijn, maar mij zullen ze er niet meer zien", aldus Van den Brink.

Redding of ondergang?

De competitie mag voorbij zijn, de Arnhemse bestuurschaos nog niet. De jaarrekening moet nog altijd goedgekeurd worden, wil de KNVB de proflicentie niet intrekken. Wel zette Vitesse vrijdag een belangrijke stap in het reddingsplan. Toen vond de aandelenoverdracht naar stichting Vitesse voor Altijd plaats, en raakte de club uit Russische handen.

Dat laatste was 'een absolute eis' vanuit de licentiecommissie, zo schreef Vitesse in een bijbehorende persverklaring. De club heeft daarmee een week uitstel gewonnen om de financiën op orde te brengen. De komende tijd zal daarover meer duidelijk worden.



