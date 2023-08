Ajax telt veertien miljoen plus bonussen neer voor toptalent van City

Donderdag, 3 augustus 2023 om 21:56 • Lars Capiau • Laatste update: 01:11

Carlos Borges vertrekt naar Ajax, zo maken de Amsterdammers bekend via de officiële kanalen. De negentienjarige vleugelaanvaller komt voor veertien miljoen euro plus vijf miljoen euro aan bonussen, over van Manchester City. The Citizens hebben daarnaast zowel een terugkoopclausule als doorverkooppercentage bedongen. Borges tekent tot medio 2028.

De Nederlandse recordkampioen wist de deal op het laatste moment te kapen, daar West Ham United al heel dicht bij de komst van de Portugees was. The Hammers waren bereid om achttien miljoen euro te betalen voor zijn komst, maar Ajax dus iets meer. Nu tekent Borges dus voor vijf jaar in Amsterdam, waar hij na Branco van den Boomen, Benjamin Tahirovic en Diant Ramaj de vierde zomeraanwinst wordt van technisch directeur Sven Mislintat.

Borges, linkspoot en 1.69 meter lang, kwam nog geen enkel duel in actie in het eerste van de regerend Engels kampioen. Wel was hij afgelopen seizoen - in het shirt van Manchester City Onder 21 - in de Premier League 2 in 24 duels goed voor liefst 21 doelpunten en 11 assists. Mede dankzij die statistieken werd hij uitgeroepen tot beste speler van het seizoen van die competitie.

De pijlsnelle en doelgerichte vleugelaanvaller, die bij voorkeur op de linkerflank wordt geposteerd, krijgt te maken met stevige concurrentie. Steven Bergwijn, Mika Godts, Francisco Conceição, Mohamed Daramy en Mohammed Kudus staan allen nog op de loonlijst in Amsterdam, waar het de verwachting is dat Kudus en Daramy nog een transfer zullen maken.

Mislintat heeft, na het ontvangen van de transfersommen van Jurriën Timber en Calvin Bassey, eindelijk groen licht gekregen om flink te investeren in de selectie. Naast het aantrekken van Borges zingen de nodige namen rond in de hoofdstad. Ook lijkt Ajax de belangrijkste kandidaat om Josip Sutalo in te lijven nadat het het nieuws naar buiten kwam dat Napoli en Fiorentina zijn afgehaakt in de strijd om de Kroatische centrumverdediger.