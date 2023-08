Ajax heeft derde aanwinst zo goed als binnen: Romano meldt ‘here we go!’

Dinsdag, 1 augustus 2023 om 17:51 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 18:40

Ajax staat op het punt om talent Carlos Borges over te nemen van Manchester City. Dat meldt Fabrizio Romano. De negentienjarige Portugese aanvaller leek lang onderweg naar West Ham United, maar Ajax lijkt de deal nu dus te kapen. “De speler zal snel naar Amsterdam gaan voor de medische keuring, bevestigen bronnen dicht bij Ajax”, aldus Romano. Volgens De Telegraaf gaat Borges voor vier jaar tekenen.

Volgens de transfermarktexpert is er al een mondelinge overeenkomst tussen de Amsterdamse club en Borges. West Ham zal ondertussen flink balen, daar de club uit Londen heel dicht bij de komst van Borges leek. Ajax kwam er uiteindelijk dus tussen, en lijkt de Portugese vleugelspeler op andere gedachten te hebben gebracht. Na Branco van den Boomen en Benjamin Tahirovic wordt Borges de derde aanwinst van Ajax deze zomer.

EXCLUSIVE: Ajax are set to hijack West Ham deal to sign Manchester City top talent Carlos Borges, here we go! ?????? #Ajax Verbal agreement in place, player will be in Amsterdam for medical tests soon as sources close to Ajax confirm. West Ham, close but Ajax hijacked the deal. pic.twitter.com/WQdSd0IJlo — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 1, 2023

Hoeveel Ajax gaat betalen voor Borges, is vooralsnog niet bekend. Wel meldde Romano op 20 juli nog dat West Ham dicht bij het aantrekken van de Portugees was, en daarbij ging het om een bedrag van veertien miljoen pond (ruim zestien miljoen euro). Het is dus goed mogelijk dat Ajax zelfs meer voor hem gaat betalen. Ook over een eventuele terugkoopclausule wordt door Romano tot dusver niks gezegd. Aannemelijk is wel dat daar sprake van zal zijn; bij de bijna-deal met West Ham wilde City een dergelijke clausule ook in het contract laten opnemen.

Borges is 1.69 meter lang en maakte in 2014 de overstap van de jeugd van Sporting Portugal naar City. Zijn debuut voor het eerste elftal van the Citizens maakte de linkspoot nog niet. Wel was hij afgelopen seizoen - in het shirt van Manchester City Onder 21 - in de Premier League 2 in 24 duels goed voor liefst 21 doelpunten en 11 assists. Mede dankzij die statistieken werd hij uitgeroepen tot beste speler van het seizoen van die competitie. Borges heeft nog een contract tot medio 2024 in Manchester.

Namens Onder 19-team van City was hij afgelopen seizoen bovendien actief in de Youth League. Ook daarin was hij van grote waarde: in zes wedstrijden noteerde hij vier goals en zes assists. Bovendien kwam Borges uit voor verschillende jeugdelftallen van Portugal. In maart 2022 maakte hij zijn debuut voor Portugal Onder 19, waarvoor hij tot dusver zestien interlands speelde (twee treffers).