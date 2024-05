Sterkhouder Manchester United twijfelt openlijk over langer verblijf bij de club

Bruno Fernandes heeft zijn twijfels geuit over een langer verblijf bij Manchester United. De Portugese captain is een van de belangrijkste spelers in de ploeg van Erik ten Hag, maar weet niet of hij daar volgend seizoen nog speelt, zo meldt onder meer Fabrizio Romano op X.

“Mijn toekomst? Op dit moment heb ik het gevoel dat ik graag door wil gaan met deze club en dat zij een langer verblijf ook zien zitten”, geeft de 29-jarige middenvelder aan, die daarbij wel een kanttekening plaatst.

“Ik ben nu nog niet bezig met mijn toekomst”, vervolgt hij. “Als ik echt eerlijk moet zijn, moet ik ook over een eventueel vertrek nadenken. Maar dat zal niet duren tot na de FA Cup-finale en het EK van komende zomer.”

Aan het eind van deze maand, op 25 mei, zal Manchester United het in de Engelse bekerfinale opnemen tegen stadsrivaal Manchester City. Drie weken later staat het EK alweer voor de deur, waarin Fernandes met Portugal zal strijden om die titel.

Volgens verschillende Engelse media behoort een vertrek van Fernandes zeker tot de mogelijkheden, daar wordt geschreven dat de club bereid is om van elke speler afstand te doen. Volgens The Telegraph is alleen een overgang van Kobbie Mainoo, Alejandro Garnacho en Rasmus Højlund absoluut onbespreekbaar.

Manchester United speelt komend seizoen hoogstwaarschijnlijk geen Champions League-voetbal en kan dus niet zoveel geld uitgeven. Wel gaan Brandon Williams, Anthony Martial en Raphaël Varane transfervrij vertrekken, waardoor er wat geld vrijkomt voor versterkingen.

Daarnaast wil de club onder leiding van nieuwe mede-eigenaar INEOS graag budget vrijmaken door Mason Greenwood, Jadon Sancho en Antony te verkopen.

