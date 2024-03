Fernandes dankt Nederlander als inspiratiebron voor karakteristieke penalty’s

Manchester United-ster Bruno Fernandes staat al jarenlang bekend om zijn karakteristieke aanloop bij strafschoppen. De 29-jarige Portugees staat wereldwijd te boek als een goede penaltynemer. Tegenover A Bola onthult Fernandes dat Nederlander Bas Dost hem tijdens hun gezamenlijke tijd bij Sporting Portugal heeft geholpen met het verbeteren van zijn techniek bij het nemen van penalty’s.

Fernandes speelde in zijn spelersloopbaan tot dusver voor Novara, Udinese, Sampdoria, Sporting Portugal en Manchester United. Liefst negentig procent van de strafschoppen die de Portugees schoot was raak. De 63-voudig international concludeert dat hij er lang over heeft gedaan om zijn techniek te perfectioneren.

Fernandes en Dost in hun tijd bij Sporting Portugal.

Zo heeft Fernandes zijn aanloop meermaals aangepast. “In mijn tijd bij Udinese stopte ik in mijn aanloop, zette ik nog twee stappen en raakte ik de bal. Ik keek al veel eerder naar de doelman.”

In 2016 stapte Fernandes over naar Sampdoria, waar hij een nieuw advies kreeg van trainer Salvatore Foti. De Italiaan vertelde hem dat hij slechts één stap moest zetten na het stoppen van zijn aanloop en pas bij de laatste stap naar de doelman moest kijken. “Daar voelde ik me helemaal niet comfortabel bij”, herinnert Fernandes zich nog goed.

“De balans van mijn lichaam was niet goed en ik zette mijn voet niet op de plek waar ik hem wilde hebben. Daardoor had ik ook geen tijd meer om naar de doelman te kijken”, aldus Fernandes, die zijn penalty’s pas in zijn tijd bij Sporting in Lissabon wist te perfectioneren.

Dost

Dost, achttienvoudig international van Oranje en spits van NEC , gold als inspiratiebron voor Fernandes. “Bij Sporting zag ik dat Dost het ook voor elkaar kreeg om bij zijn laatste stap nog naar de keeper te kijken.”

Er was wel een groot verschil tussen Dost en de Premier League-ster. “Bas had grotere benen dan ik en had precies de tijd om zijn linkervoet neer te zetten en zijn rechtervoet te laten zwaaien. Daardoor moest de doelman wel een beweging maken, anders zou hij er nooit meer bij kunnen.”

In overleg met Dost ontwikkelde Fernandes de beste formule. “Ik heb goed gekeken naar hoe Bas dat deed en hij gaf mij daar ook tips bij. Die techniek gebruik ik nu nog steeds. Ik heb het geleerd bij Sampdoria, maar geoptimaliseerd bij Sporting aan de hand van Dost.”

