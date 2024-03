United-captain Bruno Fernandes pleit voor regelverandering in mondiale voetbal

Bruno Fernandes pleit voor een regelverandering. De middenvelder van Manchester United is van mening dat spelers geen gele kaart moeten krijgen wanneer zij hun shirt uittrekken na het maken van een doelpunt.

Zondagmiddag wist Manchester United in een thriller af te rekenen met Liverpool. In de kwartfinale van de FA Cup was de ploeg van manager Erik ten Hag met 4-3 te sterk voor de aartsrivaal uit Liverpool.

Manchester United kwam twee keer terug van een achterstand en trok het duel pas in de 120e minuut definitief naar zich toe. Amad Diallo schoot op aangeven van Alejandro Garnacho raak via de binnenkant van de paal.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

De Ivoriaan trok uit blijdschap zijn shirt uit en ontving daarvoor een gele kaart. Vijf minuten eerder had hij echter zijn eerste prent gekregen, waardoor hij met rood van het veld gestuurd werd.

Bruno Fernandes vindt dat het uittrekken van het shirt niet met een gele kaart bestraft zou moeten worden. “De regel moet worden veranderd”, zei hij in gesprek met The Athletic.

“Een doelpunt moet je gewoon kunnen vieren. Dit moet echt veranderd worden. Je zou je doelpunt moeten kunnen vieren hoe je dat wil, met respect voor de tegenstander natuurlijk.”

De regel kwam in 2020 ook al onder vuur te liggen. Lionel Messi moest een gele kaart incasseren toen hij zijn shirt uittrok. Op zijn ondershirt stond een eerbetoon aan de toen pas overleden Diego Maradona.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties