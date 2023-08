Ajax drukt gaspedaal in: club ziet volgende potentiële versterking bij Chelsea

Dinsdag, 1 augustus 2023

Ajax houdt de verrichtingen van Ian Maatsen nauwlettend in de gaten. Dat meldt Voetbal International dinsdagavond. De 21-jarige linksback staat momenteel nog onder contract bij Chelsea, waar hij nog tot medio 2024 vastligt. Afgelopen seizoen werd hij verhuurd aan Burnley, dat hem op permanente basis zou willen overnemen. Momenteel zou laatstgenoemde club ook de beste papieren hebben voor Maatsen, maar mogelijk gaat Ajax zich dus mengen in de strijd om de Nederlander.

Volgens VI heeft Ajax 'bovengemiddelde interesse' in Maatsen, maar tot een bod lijkt het vooralsnog niet te zijn gekomen. Ajax is zich inmiddels flink aan het roeren op de transfermarkt, want eerder op dinsdag werd al bekend dat Ajax dicht bij de komst van vleugelaanvaller Carlos Borges (Manchester City) en doelman Diant Ramaj (Eintracht Frankfurt) is.

Met Maatsen zou daar dus ook nog een linksback bij kunnen komen. Momenteel hebben de Amsterdammers met Owen Wijndal en Anass Salah-Eddine twee linksbacks in de selectie, al zou Jorrel Hato daar ook kunnen spelen. "Op dit moment zie ik nog geen duidelijke basisspeler op deze positie", zei technisch directeur Sven Mislintat onlangs. "Het wordt belangrijk om Owen weer goed in vorm te krijgen, want hij heeft bij AZ laten zien wat hij kan. Afgelopen seizoen heeft hij veel kleine blessures gehad, dan is het lastig om je niveau te halen."

Maatsen, die linksbenig is en 1.67 meter lang, maakte in 2018 de overstap van de jeugd van PSV naar Chelsea. In de afgelopen jaren werd hij meermaals uitgeleend: aan Charlton Athletic, Coventry City en dus Burnley. Met die laatste club, waar hij vrijwel altijd in de basis stond, promoveerde hij afgelopen seizoen naar de Premier League. Voor het eerste elftal van Chelsea speelde Maatsen tot dusver slechts één duel: in 2019, in de EFL Cup tegen Grimsby Town (7-1 winst). Ook speelde de geboren Vlaardinger dertien interlands voor Jong Oranje, waaronder drie op het afgelopen EK in Roemenië en Georgië.