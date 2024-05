Ronald de Boer ziet man zonder interlands graag meegaan naar EK met Oranje

Ronald de Boer ziet Ian Maatsen komende zomer graag meegaan naar het EK met Oranje. De Boer ziet dat de linkervleugelverdediger (22) zich stormachtig ontwikkelt bij Borussia Dortmund, en denkt – zeker omdat Quilindschy Hartman het niet gaat halen – dat Maatsen de ideale kandidaat is om mee te dingen om een basisplaats.

Maatsen stond woensdag aan de aftrap in de halve finale van de Champions League tegen Paris Saint-Germain. Met de Vlaardinger op links bezorgde Dortmund zichzelf een prima uitgangspositie voor de eindstrijd: 1-0.

De Boer, die bij Ziggo Sport als analist is aangeschoven, licht Maatsen uit. "Er is natuurlijk een vacature bij Oranje, nu Hartman geblesseerd is", aldus de oud-aanvaller.

'Ian Maatsen is bij Dortmund ?????????????????? geworden' ?? Ronald de Boer is erg te spreken over de Nederlander en zou hem graag bij Oranje op linksback zien ???#ZiggoSport #UCL #BVBPSG pic.twitter.com/32QLRVSngl — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) May 1, 2024

"Dan heb je Blind en Aké, maar Aké hoort in mijn ogen op links centraal en Blind kan wel linksback, maar liever tegen mindere ploegen. Maatsen kan het zeker in een vijfmansachterhoede geweldig. Hij heeft snelheid, kracht en ook techniek. Soms gaat het nog weleens fout, maar in mijn ogen is hij een moderne linksback. Hij wil altijd vooruit."

De Boer zou derhalve een van de zesentwintig plekjes inruimen voor Maatsen. Vorige week werd bekend dat landen niet 23, maar 26 spelers mee mogen nemen naar het EK in Duitsland. De Boer erkent echter wel dat Maatsen niet foutloos is: "Het gaat nog weleens mis, maar dat is misschien ook dat jeugdige."

"Hij heeft zólang niet gespeeld bij Chelsea en nu speelt hij bijna elke wedstrijd negentig minuten. Hij wordt volwassen", vindt De Boer. De analist zou Maatsen dan misschien ook wel aanraden bij Dortmund te blijven. "Als je weet dat je gaat spelen bij Chelsea: oké. Maar je hebt hier naam gemaakt, dus ik zou niet zo snel weggaan."

Maatsen kwam afgelopen winter naar Duitsland, nadat hij de eerste seizoenshelft mondjesmaat aan speeltijd was toegekomen bij Chelsea. De nog altijd interlandloze back speelde zich direct in de basis en kwam sindsdien tot negentien wedstrijden over alle competities (twee goals, twee assists). In principe keert Maatsen in de zomer terug bij Chelsea, waar hij nog een contract heeft tot medio 2026.



