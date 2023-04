Dusan Tadic gaat in Servisch interview los op ‘pact tegen Ajax’ in Eredivisie

Zondag, 9 april 2023 om 10:24 • Guy Habets • Laatste update: 12:10

Dusan Tadic heeft in een interview met het Servische Mozzart Sport gezegd dat andere clubs in Nederland een 'pact' hebben gesloten tegen Ajax. De Servische captain stelt te merken dat clubs liever van Ajax willen winnen dan van andere clubs en hekelt de 'afgunst'. "Je kan het vergelijken met de situatie van Bayern München in Duitsland."

Ajax pakte de afgelopen seizoenen veel prijzen, maar dit jaar wil het maar niet vlotten met de Amsterdammers. Er wordt dan ook veel kritiek geleverd op Ajax. "Dat is normaal in Nederland", zegt Tadic tegen Mozzart Sport. "Het is elk jaar hetzelfde. Het verschil is dat we in voorgaande jaren veel sterker waren, dus konden we de druk gemakkelijker dragen. In Nederland houden de mensen van Ajax, of ze haten ons. Er zit veel frustratie omdat we zo'n grote club zijn en veel prijzen winnen."

Tadic ziet vergelijkingen met de situatie van Bayern in de Bundesliga. "Daar kun je het wel aan spiegelen. De mensen wachten af tot het je niet goed gaat en je wedstrijden verliest, want dan kunnen ze je uitlachen. Dit is gewoon normaal en het enige wat dat laat zien is hoe groot Ajax is. Voor Ajax is het het moeilijkst om kampioen te worden, omdat alle andere clubs een pact hebben om tegen ons harder hun best te doen. Daarom wordt alles zo groot gemaakt wat om ons speelt. Ze proberen allemaal om onrust te creëren."

"Ach ja, het doet me niets", verzekert de aanvoerder van de regerend landskampioen. "Eigenlijk is het een compliment voor ons dat andere mensen niet tegen de successen van Ajax kunnen. Zo is het nou eenmaal, al konden we ze eerder stil krijgen omdat we meer wedstrijden wonnen. Nu spelen we wat vaker gelijk en verliezen we, en als dat gebeurt weet je wie je weer gaan aanvallen. Ik blijf wie ik ben en ga gewoon verder zoals ik altijd doe. Elk jaar winnen we bij Ajax prijzen en elk jaar ben ik de belangrijkste speler van de Eredivisie. Dat zal dit jaar ook zo zijn."