Teamgenoot komt woorden tekort voor Frenkie: ‘Ik bind hem vast als dat nodig is’

Woensdag, 15 februari 2023 om 11:46 • Tom Rofekamp

Marc-André ter Stegen is vol lof over Frenkie de Jong. De doelman van Barcelona ziet in de Nederlander niet alleen 'iemand die voetbal ziet en voelt op een ander niveau', maar ook een uitstekend rolmodel voor zowel Pedri als Gavi. Daarom grapt Ter Stegen De Jong desnoods vast te willen binden als dat hem langer in Catalonië houdt.

Er was afgelopen zomer veel te doen om De Jong, die nadrukkelijke interesse genoot van onder meer Manchester United en Chelsea. Dat de spelmaker uit Arkel besloot Barcelona trouw te blijven, kon op veel vreugde rekenen bij Ter Stegen. "Hij brengt zoveel", laat de doelman optekenen door The Guardian. "Ik hoopte dat hij zou blijven, want uiteindelijk is dit het type speler dat ik in mijn team wil. Natuurlijk waren er veel geruchten en discussies en wat dan ook, maar ik ben gewoon heel blij dat hij hier is. Ik wil niet dat hij vertrekt."

Ter Stegens lofzang houdt nauwelijks maat. "Ik heb een enorm hoge pet op van Frenkie", gaat de Duitser verder. "Ik verwacht ook een hoop. Een speler als hij is zo fijn om te hebben, omdat hij zoveel talent heeft. Hij ziet en voelt voetbal op een ander niveau. Hij is iemand waar spelers als Gavi en Pedri tegenop kunnen kijken. Het is gewoon een geweldige speler." Dat Ter Stegen graag heeft dat De Jong blijft, maakt hij nog eens gekscherend duidelijk door uit te beelden hoe hij een imaginaire versie van hem vastbindt. "Ik denk dat ik hier op een dag iets neer ga zetten om hem voor eeuwig hier te houden", voegt hij lachend toe.

Een vertrek uit het Spotify Camp Nou lijkt voorlopig onaannemelijk voor De Jong. De vijftigvoudig Oranje-international wees afgelopen zomer alle geïnteresseerden de deur om maar bij Barcelona te kunnen blijven en zag dat bovendien beloond worden. De Jong staat wekelijks op het startformulier van trainer Xavi en heeft een groot aandeel in de huidige koppositie in LaLiga. Donderdag staan De Jong en zijn teamgenoten in Europa League-verband tegenover het Manchester United van Erik ten Hag.