Kroaten zijn ziedend en wijzen ook op ‘complottheorie’ over de FIFA

Woensdag, 14 december 2022 om 15:13 • Guy Habets • Laatste update: 15:56

In Kroatië is met woede gereageerd op de uitschakeling in de halve finale van het WK tegen Argentinië. De lokale media zagen een dubieuze rol voor scheidsrechter Daniele Orsato en VAR Massimiliano Irrati. Laatstgenoemde was ook videoscheidsrechter tijdens de verloren WK-finale van 2018 en draaide toen een gegeven strafschop aan de tegenstander van de Kroaten niet terug, net als dinsdagavond. Dat maakt dat men in het Balkanland gelooft in een complottheorie.

Dominik Livakovic kwam in botsing met Julián Álvarez en scheidsrechter Orsato wees naar de stip. Dat konden de media in Kroatië niet verkroppen. "Als jullie hebben besloten om de trofee aan Messi te geven, doe het dan!", zegt het toonaangevende 24Sata tegen de FIFA. De krant hint daarmee op een vermeend complot, waarin de wereldvoetbalbond zou proberen om Argentinië en Messi wereldkampioen te laten worden. Pepe, verdediger van Portugal, liet eerder ook al optekenen in een dergelijke theorie te geloven.

Jutarnji List is nog steviger in hun bewoordingen. "Weten jullie wie de VAR was? We zullen ons nog heel vaak afvragen of het echt zo had moeten eindigen en of het toeval was dat scheidsrechter Orsato onze beul was, net zoals videoscheidsrechter Irrati dat al in Moskou was. Ook dit keer verzuimde hij zich op de lijn te melden na een gegeven strafschop. Dat Messi daarnaast werd gekozen als man van de wedstrijd, terwijl Álvarez twee keer scoorde, laat zien dat de FIFA Messi altijd maar promoot."

De afsluiter van 24Sata is een laatste sneer richting de 'onsportieve' Argentijnen. "Onze Kroatische jongens hebben onze harten weer veroverd. Nee, het zat ons niet mee en het was niet de avond die we nodig hadden. We domineerden de samba, maar de tango was ons te machtig. We lieten echter zien dat wij wél grote verliezers zijn. In tegenstelling tot de Argentijnen in Rusland, die ons toen niet wilden feliciteren, accepteerden onze jongens de nederlaag en staken zij sportief hun hand uit om de tegenstander te prijzen."