‘Diant Ramaj in beeld als reservedoelman bij Europese grootmacht’

Diant Ramaj is in beeld om tweede doelman te worden bij Paris Saint-Germain, zo meldt Luca Bendoni, die werkt voor het team van journalist Gianluca Di Marzio. Het nieuws werd even later bevestigd door Florian Plettenberg, journalist van het Duitse Sky Sport. De 22-jarige doelman van Ajax liet dit seizoen een sterke indruk achter en dat is niet onopgemerkt gebleven in de Europese top.

Bij PSG is Gianluigi Donnarumma de onbetwiste eerste doelman. Reservedoelmannen Keylor Navas en Sergio Rico lopen deze zomer uit hun contract in Parijs en dus is de Franse kampioen op zoek naar een nieuwe doelman achter Donnarumma.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

PSG is nu op zoek naar een jonge, talentvolle doelman die achter Donnarumma moet gaan uitgroeien tot een hoger niveau. In die zoektocht is het uitgekomen bij Ajax.

Les Parisiens heeft bij een vertrek van Navas en Rico alleen nog de beschikking over één reservedoelman. De 22-jarige Arnau Tenas, die afgelopen zomer overkwam van FC Barcelona, kwam dit seizoen als stand-in van Donnarumma tot vier optredens voor PSG. Ramaj zou dus ook de concurrentiestrijd aan moeten gaan met Tenas.

Ramaj is niet de enige keeper die ze in Parijs op het oog hebben. Ook Noah Atubolu, doelman van SC Freiburg, wordt nauwlettend in de gaten gehouden en is naar verluidt al meermaals gescout door de Parijzenaren.

PSG is daarbij ook niet de enige club die interesse heeft in de Ajax-doelman. Ramaj zou namelijk ook in de belangstelling staan van Arsenal en diverse andere buitenlandse topclubs. In Londen zien ze Ramaj als een sterk meevoetballende keeper.

Ramaj kwam afgelopen zomer voor een bedrag van vijf miljoen euro, dat via bonussen nog verder op kan lopen, over van Eintracht Frankfurt en heeft zich onder trainer John van ‘t Schip ontwikkeld tot eerste doelman in Amsterdam. De in Stuttgart geboren doelman heeft bij Ajax een contract tot medio 2028. Volgens Transfermarkt vertegenwoordigt Ramaj een transferwaarde van vijf miljoen euro. Plettenberg schat echter dat de sluitpost momenteel 25 miljoen euro waard is.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste Ajax-nieuws? Word nu lid van het Ajax Zone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties