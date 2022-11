Oranje plaatst zich na probleemloos duel als groepswinnaar voor achtste finale

Dinsdag, 29 november 2022 om 17:53 • Mart van Mourik • Laatste update: 18:12

Het Nederlands elftal heeft zich geplaatst voor de achtste finales van het WK. In de derde groepswedstrijd was de ploeg van bondscoach Louis van Gaal met 2-0 te sterk voor gastland Qatar. De doelpuntenproductie van Oranje werd verzorgd door Cody Gakpo en Frenkie de Jong. Dankzij de overwinning eindigt Nederland bovenaan Groep A en zal het in de achtste finale de nummer twee (op dit moment Iran) uit Groep B treffen.

Ten opzichte van de twee voorgaande groepsduels verwees Van Gaal Steven Bergwijn naar de bank, waarmee hij een plek vrijmaakte voor Memphis Depay. Net als de spits van Barcelona maakte ook Marten de Roon voor het eerst dit toernooi zijn opwachting in de basis: hij begon naast De Jong. De keuze van Van Gaal voor de middenvelder van Atalanta ging ten koste van diens ploeggenoot Teun Koopmeiners. Memphis en Gakpo werden vanaf de nummer 10-positie ondersteund door Davy Klaassen.

Het eerste schot op doel van de wedstrijd werd genoteerd in de derde speelminuut. De Roon speelde de bal op eigen helft op onzorgvuldige wijze in de voeten van Hasan Al-Haydos, die het doel vrijwel direct onder vuur nam maar doelman Andries Noppert redding zag brengen. Nederland was na een klein kwartier spelen dicht bij de openingstreffer. Met een schot van buiten de zestien raakte De Jong ploeggenoot Klaassen, waarna Memphis er niet in slaagde om de rebound tussen de palen te krijgen. Ook de volgende grote kans was voor Memphis. De spits baande zich een weg door de defensie, maar het ontbrak hem aan fortuin in de afronding na een fraaie aanname.

De 1-0 viel in de 26ste speelminuut. Na een zelf opgezette combinatie kreeg Gakpo de bal op de rand van de zestien terug van Klaassen, waarna de PSV’er met rechts de benedenhoek vond: 1-0. Gakpo schreef historie met zijn treffer: hij is pas de tweede speler in de WK-geschiedenis die driemaal de score opende in de groepsfase. Eerder lukte alleen de Italiaan Alessandro Altobelli dat op het WK van 1986. In het restant van de eerste helft ging Nederland nadrukkelijk op zoek naar een tweede doelpunt, maar dat werd vóór het rustsignaal niet meer gevonden.

Enkele minuten na de hervatting verdubbelde Oranje de score. Wederom was Klaassen belangrijk met een voorzet op Memphis, die er van dichtbij niet in slaagde doelman Meshaal Barsham te verschalken. Uit de rebound was het wél raak: De Jong was als eerste bij de bal en tikte de 2-0 binnen. Na ruim een uur spelen dacht ook invaller Steven Berghuis, op aangeven van de eveneens ingevallen Vincent Janssen, zijn naam op het scorebord te zetten, maar in de opbouw van de aanval bleek Gakpo hands te hebben gemaakt op het middenveld: arbiter Bakary Gassama keurde de goal af na het bekijken van de videobeelden.

In de resterende tijdspanne nam Nederland duidelijk de voet van het gaspedaal en werd er niet meer onnodig met krachten gesmeten. Onder meer Koopmeiners (ten koste van De Roon), Wout Weghorst (als vervanger van Gakpo) en Kenneth Taylor (De Jong) kwamen in de slotfase nog binnen de lijnen, terwijl de bewierookte Xavi Simons nog geen speelminuten kreeg van Van Gaal. In de blessuretijd kwam Berghuis kwam het dichtst bij de 3-0; de Ajacied beproefde zijn geluk met een geplaatst schot vanaf rechts maar raakte de lat.