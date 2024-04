‘Dick Schreuder op poleposition voor nieuwe trainer van Feyenoord’

Dick Schreuder is kandidaat nummer één voor de opvolging van Arne Slot bij Feyenoord. Althans, dat beweert de Spaanse sportkrant Marca maandagmiddag. Schreuders prestaties bij achtereenvolgens PEC Zwolle en CD Castellón zouden dermate veel indruk hebben gemaakt, dat de 52-jarige trainer bovenaan het Rotterdamse kandidatenlijstje prijkt. Schreuder heeft echter nog een driejarig contract aan de Spaanse oostkust.

Nadat Schreuder vorig seizoen met PEC naar de Eredivisie promoveerde, koos hij voor de verrassende stap naar Spaanse derdeklasser Castellón. Daar gaat de Barrnevelder momenteel aan kop van Groep 2 van de Primera Federacíon, goed voor promotie naar de Segunda División.

Castellón is het meest scorende team op het derde niveau (69 goals), en wordt geroemd om het offensieve en intelligente veldspel. Alles bij elkaar genomen zou Feyenoord het wel aandurven met Schreuder.

Kenneth Perez tipte Schreuder onlangs ook al aan Ajax, en daar kwam na het nieuws over Slot ook Feyenoord bij. "Zeker", reageerde de analist zondag op de vraag of de Castellón-trainer het aan zou kunnen in Rotterdam-Zuid.

Perez denkt dat Schreuder het in zich heeft om elke club van de Nederlandse top drie te leiden. Het is niet bekend of de broer van Alfred Schreuder een terugkeer naar de Eredivisie zelf al ziet zitten.

De info over wie de beste papieren heeft voor Slots erfenis wijst vooralsnog niet één onomstotelijke kant op. Volgens Johan Derksen zou Marino Pusic (Shakhtar Donetsk, ex-assistent Slot) topkandidaat zijn, al noemden De Telegraaf en het Algemeen Dagblad tot voor kort de namen van Joseph Oosting (FC Twente) en Rogier Meijer (NEC) als hoog staande op het lijstje.

Oosting gaf afgelopen week al aan bij Twente te zullen blijven. Het vertrek van Slot moet overigens nog wel definitief bevestigd worden.

