Romano weet het zeker: transfer van Arne Slot naar Liverpool is rond

De overstap van Arne Slot naar Liverpool is helemaal rond, zo meldt Fabrizio Romano. Volgens de transfermarktexpert zijn alle benodigde papieren door Feyenoord en the Reds ondertekend. De verwachting is dat beide clubs later deze week met een statement komen.

De 45-jarige Slot wordt naar verluidt de duurste Nederlandse trainer ooit. Feyenoord ontvangt bijna vijftien miljoen euro voor de diensten van de oefenmeester, zo meldde CBS Sports zaterdag. Romano repte op X over een bedrag van tussen de dertien en vijftien miljoen euro.

Feyenoord kon hoog in de boom zitten en flinke eisen stellen aan Liverpool wat betreft de transfersom voor de coach. Slot, die tot medio 2026 een contract had in De Kuip, had geen ontsnappingsclausule in zijn contract staan.

Later op de avond verduidelijkte Britse media, waaronder The Athletic, dat het zou gaan om een pakket van vijftien miljoen, waarbij Slot negen miljoen plus twee miljoen euro inclusief bonussen oplevert.

De komst van de rest van de technische staf (Sipke Hulshoff, Etiënne Reijnen en Ruben Peeters) zou het bedrag richting de vijtien miljoen euro tillen.

Door de behoorlijke transfersom treedt de transfer van de technische staf toe in de toptien van de duurste uitgaande Feyenoord-transfers ooit. Fredrik Aursnes, de huidig nummer tien van die lijst, vertrok voor 13 miljoen euro naar Benfica.

Bij Liverpool volgt Slot de uiterst succesvolle Jürgen Klopp op. De Duitse succestrainer last een periode van rust in en vertrekt aan het einde van het seizoen uit Engeland.

