Alfred Schreuder: ‘Eigenlijk hebben we een hele goede wedstrijd gespeeld’

Woensdag, 12 oktober 2022 om 22:06 • Wessel Antes • Laatste update: 22:14

Alfred Schreuder vindt, ondanks de 4-2 nederlaag, dat Ajax kan terugkijken op een goede wedstrijd tegen Napoli. De Amsterdammers staan na vier wedstrijden in de Champions League slechts op drie punten in Groep A, maar Schreuder weigert na afloop voor de camera van RTL 7 om negatief over zijn elftal te praten.

Schreuder was na de wedstrijd niet geheel ontevreden over het veldspel van zijn ploeg. “Het klinkt heel raar, maar ik vind eigenlijk dat we een heel goede wedstrijd gespeeld hebben. We hebben prima dingen laten zien. Ik ben natuurlijk wel teleurgesteld over het resultaat. Dat wel. De tegenstander is ook gewoon heel goed; het tempo en die snelheid… Op dit niveau worden de kleine dingen afgestraft… Zij waren veel efficiënter.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Op de rechtsbackpositie mocht de 24-jarige Jorge Sánchez woensdagavond zijn basisdebuut maken voor Ajax. De Mexicaan had zijn handen vol aan Khvicha Kvaratskhelia, maar Schreuder vindt alsnog dat Sánchez kan terugkijken op een redelijke avond. “Hij heeft het prima gedaan. Hij speelde natuurlijk tegen een topspeler, maar je ziet dat hij een mentaliteit heeft die we nodig hebben.”

Schreuder heeft na de ontluisterende nederlaag in de Johan Cruijff ArenA in Napels wel genoeg aanknopingspunten gezien in zijn ploeg. “Het was een totaal andere wedstrijd. Er bleef een team op het veld staan, dat de dingen samendeed. Ze zijn tot de laatste minuten blijven gaan.” Toch weet de oefenmeester dat de uitslag van het duel tussen Rangers en Liverpool cruciaal kan zijn voor de rest van de Europese campagne. “We moeten afwachten wat er vanavond gebeurt, maar als we dit laten zien, heb ik er veel vertrouwen in dat we een goed Ajax blijven zien.”