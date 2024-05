PSV breekt record met Ibiza-benen; RKC handhaaft zich in de Eredivisie

PSV heeft het laatste Eredivisie-duel van het seizoen winnend afgesloten. In eigen huis was de ploeg van trainer Peter Bosz met 3-1 te sterk voor RKC Waalwijk, dat zich desondanks handhaaft in de Eredvisie. Luuk de Jong scoorde tweemaal en eindigt met 29 treffers als gedeeld topscorer, samen met Vangelis Pavlidis (AZ). Bovendien brak PSV een record: voor het eerst in de Eredivisie-historie scoorde een club in alle 34 wedstrijden.

Walter Benítez was de doelman van de Eindhovenaren. De verdediging bestond uit Shurandy Sambo, André Ramalho, Olivier Boscagli en Mauro Júnior. Op het middenveld fungeerden Joey Veerman en Jerdy Schouten als controleurs achter nummer 10 Guus Til. De Jong stond in de punt van de aanval en werd geflankeerd door Johan Bakayoko (rechts) en Malik Tillman (links).

Afgelopen week vierde de hele PSV-selectie vakantie op Ibiza voorafgaand aan het Eredivisie-duel met RKC. De Eindhovenaren begonnen duidelijk niet scherp aan de wedstrijd en kwamen na een kwartier spelen op een 0-1 achterstand.

Chris Lokesa dribbelde over de as van het veld en bezorgde een uitstekende steekpass bij Richonell Margaret, die vervolgens op koelbloedige wijze afrondde. Vrijwel direct daarna kreeg PSV meerdere kansen om de gelijkmaker aan te tekenen.

Zo stuitte Veerman stuit op doelman Etienne Vaessen, raakte Bakayoko de paal en probeerde Tillman Vaessen in de korte hoek tevergeefs te verrassen. De 1-1 viel uiteindelijk in de 44ste speelminuut. Na een uitstekende indraaiende voorzet van Joey Veerman kopte De Jong al vallend prachtig binnen en zette hij de 1-1 ruststand op het scorebord.

Ook na rust kreeg PSV veel mogelijkheden om op voorsprong te komen, maar onder meer de lat voorkwam dat Til uit een voorzet van Veerman raak kopte. De 2-1 werd gevonden in de 82ste minuut. Voormalig PSV’er Jeffrey Bruma maakte hands in de zestien, waarna arbiter Danny Makkelie de bal op de stip legde na het bekijken van de videobeelden. Vanaf elf meter maakte De Jong geen fout.

RKC, dat vanwege een dubbele gele kaart voor Bruma met tien man kwam te staan, kreeg enkele minuten later nog een derde treffer om de oren. Julian Lelieveld werkte de bal in eigen doel: 3-1. Verder gunde Peter Bosz nog speelminuten aan keeper Boy Waterman, die Benítez verving.

