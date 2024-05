De Mos schudt Ajax en Feyenoord wakker: ‘Groter trainerstalent dan zijn broer’

Aad de Mos vindt het jammer dat Dick Schreuder niet vaker wordt genoemd als nieuwe trainer van Feyenoord of Ajax. De analist, die zelf enige jaren in Amsterdam werkzaam was, is onder de indruk van de trainerskwaliteiten van de huidige coach van CD Castellón en schat hem zelfs hoger in dan zijn broer Alfred.

"Ik had Dick Schreuder ook ergens verwacht", aldus De Mos vrijdag in de podcast De Eerste de Beste. "Hij heeft een goede rugzak bij de amateurs, hij werd kampioen met Katwijk. Bij PEC Zwolle heeft hij het aanvallend gedaan op een manier die niemand kende."

De 52-jarige trainer maakt nu dus furore in Spanje. "Nu zit hij bij Castellón, waar het in de derde divisie van Spanje en met nieuwe spelers toch moeilijk is. Daar is hij ook direct kampioen geworden. Je moet het maar doen, hè."

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

"Die jongen heeft het in zijn vingers, er is alleen één nadeel", zo benadrukt De Mos in het telefonische interview. "Als je Schreuder heet, dan word je in Nederland geassocieerd met je broer. Ik vind het een groter trainerstalent dan zijn broer.”

Farioli

De Mos weet dat Francesco Farioli zeer nadrukkelijk in beeld is bij Ajax. In dat kader keek hij woensdag met veel interesse naar het duel tussen OGC Nice en Paris Saint-Germain (1-2). "En het beviel me wel, hoe hij met zijn team speelde. Er zit iets anders in dan we gewend zijn."

"Ik hou wel van nieuwe dingen. Hij is nog jong, pas 35. Dat is een goede leeftijd. Ik ben ook bij Ajax begonnen toen ik 33 was, had ook geen naam en heb het aardig gedaan", verwijst De Mos naar zijn eigen periode als hoofdtrainer in Amsterdam.

Sahin

De Mos wordt ook gevraagd naar zijn mening over Nuri Sahin, de oud-speler van Feyenoord die wordt genoemd als mogelijke opvolger van Arne Slot. "Dat is een jongen die het bij Antalyaspor goed gedaan heeft. Fons Groenendijk heeft daar met hem gewerkt, die was ook lovend over hem. Dus hij zal het in zijn vingers hebben. Je moet allemaal een keer beginnen jongens, je moet een kans krijgen", schrijft hij Sahin niet bij voorbaat af.

"Louis van Gaal is ook begonnen bij Ajax zonder al te veel ervaring. Hetzelfde geldt voor Co Adriaanse, Leo Beenhakker en ik zei de gek. Je moet wel een keer beginnen. Dus out of the box durven denken en pakken maar", aldus De Mos.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste Ajax-nieuws? Word nu lid van het Ajax Zone WhatsApp-kanaal!



Vind jij Dick Schreuder geschikt voor Ajax of Feyenoord? Ja Nee Stem Vind jij Dick Schreuder geschikt voor Ajax of Feyenoord? Ja 51% Nee 49% Totaal aantal stemmen: 63 Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties