FC Twente gaat de voorronde van de Champions League spelen na winst op PEC

FC Twente is definitief als derde geëindigd dit Eredivisie-seizoen. De ploeg uit Enschede won op bezoek bij PEC Zwolle met 1-2. Daan Rots en Ricky van Wolfswinkel scoorden namens de uitploeg. Twente gaat dankzij de overwinning naar de voorrondes van de Champions League.

Na twee minuten werd de wedstrijd even stilgelegd door scheidsrechter Dennis Higler. Een supporter van PEC was onwel geworden, waarna supporters van de club bekertjes op het veld gooiden om de aandacht van Higler te trekken. De medische staf en EHBO waren snel ter plaatse om hulp te verlenen. De situatie was gelukkig snel weer goed. Even later werd het spel weer hervat.

Twente ging vervolgens meeteen op jacht naar de openingstreffer. Van Wolfswinkel was dichtbij nadat de bal uit een hoekschop voor zijn voeten viel en ook Sem Steijn probeerde het via een directe vrije trap, maar beide pogingen resulteerden niet in een treffer.

Na een kwart duel creëerde Twente de eerste grote kans van de wedstrijd. Een snelle counter van de uitploeg kwam uiteindelijk voor de voeten van Steijn terecht. De middenvelder schoot tegendraads in, maar zag de paal echter een doelpunt in de weg staan.

Enkele minuten later leek Twente dan toch op voorsprong te komen. Mitchell van Bergen passeerde twee verdedigers met een mooie actie en schoot binnen de zestien hard op het doel van PEC. Jasper Schendelaar stak echter zijn arm uit en keerde op bizarre wijze.



In het tweede bedrijf kwam Twente dan toch eindelijk op voorsprong. Na een goedlopende aanval gaf Naci Ünüvar de bal in de zestien aan Daan Rots. De rechtsbuiten aarzelde niet en schoot meteen met links in de verre hoek: 0-1.

Lang kon de ploeg van Joseph Oosting niet genieten van de virtuele derde plek. Vier minuten na de treffer van Rots, kwam PEC op gelijke hoogte. Sam Kersten kopte een bal bij de tweede paal voor het doel, waar Anselmo McNulty binnentikte: 1-1.

Tien minuten voor tijd kwam Twente dan alsnog op voorsprong. Na een splijtende bal van Robin Pröpper werd Youri Regeer neergehaald in de zestien. De bal ging op de stip en Van Wolfswinkel promoveerde de strafschop tot doelpunt: 1-2.

Dankzij de overwinning gaat Twente komend seizoen in de play-offs strijden om een ticket voor de eerste ronde van de Champions League.



