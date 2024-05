Spelers van Twente vieren veiligstellen Champions League met opmerkelijke gast

De spelers van Twente hebben na de winst op PEC Zwolle (1-2), waarmee de voorronde van de Champions League werd veiliggesteld, feest gevierd met een bijzondere gast. De door de clubleiding ontslagen Joshua Brenet werd door de spelers van Twente op de schouders genomen.

Twente kende een moeizame middag in Zwolle. Pas na een uur spelen nam Daan Rots de openingstreffer voor zijn rekening, maar PEC kwam vijf minuten later alweer op gelijke hoogte.

Uiteindelijk won de ploeg van Joseph Oosting wel. In de tachtigste minuut werd Youri Regeer onderuit gehaald in de zestien, waardoor van Wolfswinkel vanaf de stip de overwinning veiligstelde.

Na het laatste fluitsignaal namen de spelers van Twente Joshua Brenet op de schouders. Frappant, daar de rechtsachter eerder dit seizoen werd ontslagen door de Twentse club.

Brenet kreeg in maart een maand celstraf opgelegd. De voetballer van Twente werd twee keer in korte tijd betrapt op het rijden zonder rijbewijs, en dat terwijl hij nog in zijn proeftijd zat voor een veroordeling van huiselijk geweld. Twente besloot daarop zijn contract te ontbinden.

Toch kwam Brenet dit seizoen tot vijftien Eredivisie-duels namens de Tukkers. Hij wist hierin twee keer te scoren en was tevens tweemaal aangever bij een treffer van Twente.

In de studio van ESPN reageerde Kees Kwakman op de gebeurtenissen in het MAC3Park. “Ze moeten het zelf weten, maar ik had Oosting op de schouders genomen. Al zullen ze dat zo nog wel doen.”



