Trainer van AZ voor volgend seizoen is definitief bekend

Maarten Martens blijft aan als trainer van AZ, zo heeft hij zondagmiddag zelf bekendgemaakt bij ESPN na de laatste competitiewedstrijd. De Belg, die het stokje overnam van de ontslagen Pascal Jansen, heeft voor twee jaar getekend.

Martens streed op de laatste speeldag met AZ om een ticket voor de voorronde van de Champions League en was lange tijd dichtbij, maar zag zijn ploeg een 3-0 voorsprong uit handen geven tegen FC Utrecht. Bovendien won concurrent FC Twente bij PEC Zwolle (1-2).

Na afloop van het duel van AZ verscheen Martens voor de camera bij Hans Kraay junior. De coach van AZ gaf al een aantal weken aan pas over zijn toekomst te willen praten na de laatste competitiewedstrijd.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Hans Kraay vroeg daarom nu naar zijn toekomst ."Ik wil en ik zal blijven", aldus Martens. "Ik had liever gehad dat je mij gefeliciteerd had met de derde plaats, want dat overheerst nu. Maar Max Huiberts heeft al een hele tijd uitgesproken richting mij dat hij dit graag wilde."

"Ik heb gezegd dat mijn intentie ook was om eruit te komen, maar ik wilde daar niet mee bezig zijn. Dat is ook niet gebeurd. Ik heb het gelaten aan de mensen die dat voor mij doen en ik heb net vernomen dat alles rond is gekomen."

Martens nam het stokje in januari over van Jansen, die door AZ op straat was gezet. De Belg stond tot dat moment als coach aan het roer bij Jong AZ, maar was als assistent- en transitiecoach ook al betrokken bij de A-selectie.

Martens noteerde met Jong AZ een puntenrecord in de Keuken Kampioen Divisie. Als speler won hij in 2009 zowel de landstitel als de Johan Cruijff Schaal met AZ. Ook wist hij de TOTO KNVB Beker te winnen met AZ.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties