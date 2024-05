Man City is dankzij geweldige start van Foden op weg naar vierde titel op rij

Manchester City laat er zondagmiddag geen gras over groeien. The Citizens verzekeren zich bij een overwinning tegen West Ham United van de vierde landstitel in de Premier League op rij. Al in de tweede minuut van de wedstrijd kwam City op voorsprong, dankzij een fantastische goal van Phil Foden. De sterspeler zorgde in de achttiende minuut ook voor de 2-0.

Foden vroeg in de as van het veld nadrukkelijk om de bal en kreeg die ook van Bernardo Silva. Foden draaide met zijn aanname direct weg bij zijn directe tegenstander en kegelde de bal van zestien meter met veel overtuiging in de kruising: 1-0.

In de achttiende minuut zorgde Foden ook voor 2-0. De aanvallende middenvelder werd uitstekend bediend door een lage voorzet van Jérémy Doku en maakte die met binnenkant voet in één keer af.

Het nieuws zal hard aankomen bij Arsenal, dat puntenverlies van koploper City nodig heeft om kans te maken op het kampioenschap. Daarvoor moet Arsenal zelf winnen van Everton.

