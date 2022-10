Ajax krijgt er ongenadig hard van langs: ‘Het lachertje van Europa’

Woensdag, 5 oktober 2022 om 09:46 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 09:50

De ochtendkranten laten geen spaan heel van Ajax na de ontluisterende nederlaag in de Champions League tegen Napoli (1-6). De Amsterdammers werden bij vlagen van het kastje naar de muur gestuurd en moeten alle zeilen bijzetten om zicht te houden op overwintering in de Champions League. De ploeg van Alfred Schreuder wacht intussen vier wedstrijden op een overwinning. Zaterdag wacht met FC Volendam de volgende krachtmeting.

Willem Vissers spreekt in De Volkskrant van een 'nooit vertoonde afgang'. "Napoli speelde het voetbal waarvan ze dromen bij Ajax", aldus Vissers. "Na een schitterende demonstratie van modern spel vol lef en beweging bleven zielige hoopjes mens over van de Ajacieden. De crisis giert door de Arena, na de vierde wedstrijd op rij zonder zege. Nog geen grote wedstrijd is gewonnen dit seizoen. Iedere speler van Napoli was beter dan welke Ajacied ook, van wie Kenneth Taylor het tempo het langst volhield. Een helft ongeveer. Het geroezemoes op de tribunes sprak boekdelen: ongeloof over wat Ajax was overkomen."

Volgens Vissers zakten een aantal Ajacieden door de ondergrens. "Uitgerekend Blind en Tadic, die daarbij rood kreeg, oogden als oude mannen die het moderne voetbal aan zich voorbij zagen flitsen, zoals de stoomtrein die even op het rangeerterrein dient te wachten om de snelheidstrein voorbij te laten stuiven. Maar ook de veelgeprezen Jurriën Timber faalde, en Steven Berghuis, en Calvin Bassey, en een stel anderen. Overhoop gevoetbald. Zelfs doelman Remko Pasveer raakte met zijn pogingen tot zorgvuldige opbouw verstrikt in het netwerk dat Napoli voor zijn neus spande."

Volgens John Graat is Ajax 'zelden zo voor schut gezet'. "Ajax gaat prat op de cultuur dat verliezen nooit een optie is, maar het verloor drie van de laatste vier wedstrijden", schrijft Graat in Trouw. "Napoli was scherper in de duels, combineerde beter en was levensgevaarlijk. Na het laatste fluitsignaal begonnen de spelers van Ajax met gebogen hoofd nog wel aan een rondje om het publiek te bedanken. In de grotendeels al verlaten Arena kregen ze het laatste fluitconcert van een van de meest dramatische avonden in de clubgeschiedenis over zich heen."

Mike Verweij kopt in De Telegraaf dat Ajax 'het lachertje van Europa' is. "Het flitsende spel van Napoli in Amsterdam had Maradona zeker kunnen bekoren, terwijl Johan Cruijff zich ongetwijfeld mateloos zou hebben gestoord aan het optreden van Ajax, dat het lachertje van Europa was. In plaats van dat de openingstreffer Ajax vertrouwen gaf, zakte het spelpeil naar een Ajax-onwaardig niveau. Het armetierige spel biedt geen enkel aanknopingspunt naar betere tijden. De pijlen van de fans richtten zich logischerwijs op Schreuder als hoofdverantwoordelijke."

Volgens het Algemeen Dagblad wordt het een hels karwei om alsnog overwintering in de Champions League te bewerkstelligen voor Ajax. "De dynamiek waarmee Ajax de voorbije seizoenen door de koningsklasse en Eredivisie raasde, was tegen Liverpool, AZ en Go Ahead amper te bespeuren", schrijft Ajax-watcher Johan Inan. "De ambitieuze club stevent af op Europa League-voetbal en dan is de drukke maand pas net begonnen. Met nieuw averij werd rekening gehouden, maar dat Ajax zo hard door de ondergrens zou donderen en tegen de grootste afstraffing van het decennium aanliep, had waarschijnlijk ook weer niemand voorzien."