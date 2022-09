Edson Álvarez en Mohammed Kudus zetten kwaad bloed binnen selectie Ajax

Vrijdag, 2 september 2022 om 16:54 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 17:20

In de spelersgroep van Ajax is kwaad bloed ontstaan nadat meerdere spelers weigerden te trainen om een transfer te forceren. Dat meldt Ajax-watcher Dick Sintenie van Het Parool. Zowel binnen de spelersgroep als in de club zelf is met onbegrip gereageerd op de weigering om te trainen.

Inmiddels ex-Ajacied Antony zette zijn wens om naar Manchester United te gaan kracht bij door niet meer te trainen en de wedstrijden tegen Sparta Rotterdam en FC Utrecht over te slaan. De Braziliaan slaagde in zijn missie, waarna ook Edson Álvarez en Mohammed Kudus weigerden te trainen in een poging om Ajax onder druk te zetten in de onderhandelingen met respectievelijk Chelsea en Everton. Beide spelers mochten uiteindelijk niet vertrekken en staan derhalve tot minimaal de volgende transferperiode in de Johan Cruijff ArenA onder contract. Vrijdag trainde het paar overigens wel weer mee.

Volgens Het Parool werden er in de selectie grappen over de voorvallen gemaakt, maar is er ook sprake van verontwaardiging. “De houding van de spelers in kwestie heeft ook wel kwaad bloed gezet. Zij snappen dat spelen in de Premier League, tegen een salaris dat vier of vijf keer hoger is dan wat hij bij Ajax kan verdienen zeer aanlokkelijk is. Maar hoe je het ook wendt of keert: door niet met de groep te trainen, maar individueel in de gym een programma af te werken, tart je de ongeschreven wetten van een teamsport.”

Ajax-trainer Alfred Schreuder gaf maandagavond bij Rondo aan dat Antony 'gewoon' had moeten spelen voor zijn toenmalig werkgever. "Dan denk ik: je bent verdomme gewoon speler. Je moet gewoon je ding doen. Ik praat met hem erover en hoor zijn kant van het verhaal. Je probeert het als trainer van je af te schuiven en verder te gaan met de jongens die je wel hebt. Maar mijn persoonlijke gevoel is dat het gewoon slecht is."

Ook de verhoudingen tussen de Raad van Commissarissen en de directie zijn enigszins bekoeld. Het controlerend orgaan zorgde ervoor dat de transfers van Lucas Ocampos en Odysseas Vlachodimos onzeker werden. De transfer van laatstgenoemde werd uiteindelijk volledig geblokkeerd, terwijl Ocampos uiteindelijk niet werd gekocht, maar gehuurd met optie tot koop. “Daar is het laatste woord nog niet over gezegd”, schrijft Sintenie. “Het zal al veel ruis op de lijn schelen als technisch commissaris Danny Blind na het WK in Qatar terugkeert in zijn toezichthoudende functie bij Ajax en weer dichter bij het vuur zit.”