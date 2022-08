‘Ik kan me voorstellen dat Ziyech de voorkeur geeft aan Tottenham’

Johan Derksen en René van der Gijp denken dat Hakim Ziyech de voorkeur geeft aan een transfer naar Tottenham Hotspur. De middenvelder annex aanvaller staat hoog op het wensenlijstje van Ajax om de naar Manchester United vertrekkende Antony op te volgen. De Amsterdammers krijgen echter geduchte concurrentie van the Spurs, die Ziyech ook graag willen verlossen van Chelsea.

"Ik hoorde dat Tottenham Hotspur ook interesse heeft in Ziyech. Ik kan me voorstellen dat hij de voorkeur geeft aan Tottenham om toch te slagen in Engeland", aldus Derksen bij Vandaag Inside. "Hij was de grote ster in Nederland, maar is toch mislukt bij Chelsea. Anders kom je als een loser terug. Ziyech is een hele trotse jongen. Die ziet het toch als een afgang als hij hier met hangende pootjes... Hij wordt hier met applaus ontvangen hoor, dat zal een warm welkom zijn. Maar gevoelsmatig is hij mislukt in Engeland."

Ook Van der Gijp denkt dat de voorkeur van Ziyech uitgaat naar Tottenham. De analist vermoedt dat de Marokkaan geen trek heeft aan spelen tegen kleine clubs in Nederland. "Hoe je het wendt of keert. Of je kan bij Tottenham spelen of je speelt tegen Sparta, RKC Waalwijk en Go Ahead Eagles. Dan ga je toch daar naartoe?", aldus Van der Gijp zelfverzekerd. "Kom op man, waar zou je nou liever spelen?"

Klaas-Jan Huntelaar en Gerry Hamstra hebben naar verluidt al twee gesprekken gevoerd met Ziyech. De transfer van de technicus, die de aan Manchester United gelinkte Antony moet vervangen, wordt als 'topprioriteit' gezien in de Johan Cruijff ArenA. Er staat een gespreksronde gepland met Chelsea en dan moet blijken hoe de Londense club tegenover een huurdeal met optie tot koop staat. Een definitieve koop zou, afhankelijk van het prijskaartje, ook mogelijk kunnen zijn.