Laporta vraagt Frenkie openlijk om salarisverlaging, maar verklaart ook ‘liefde’

Donderdag, 4 augustus 2022 om 23:35 • Guy Habets

Joan Laporta, de voorzitter van FC Barcelona, heeft in een interview met the New York Times 'de liefde verklaard' aan Frenkie de Jong. De spelmaker zou moeten vertrekken bij de Catalaanse club, maar dat weerlegt Laporta met klem. Hij geeft wel toe dat Barça graag zou zien dat De Jong salaris inlevert.

De situatie van de voormalig Ajacied bij Barcelona is al de hele zomer onderwerp van gesprek. Spaanse media meldden meermaals dat de club van hem af wilde en anders tot een akkoord met De Jong wilde komen over salarisverlaging, terwijl de speler zelf geen zin had in een vertrek en ook niet wilde praten over een vermindering van zijn honorarium. Ondertussen werden Manchester United en ook Chelsea genoemd als mogelijke nieuwe bestemming van De Jong, die nu nog steeds 'gewoon' bij Barcelona zit.

In een groot interview met the New York Times zegt Laporta dat de vork anders in de steel zit dan iedereen denkt. Volgens hem wil Barcelona helemaal niet van De Jong af en de voorzitter verklaart ook 'de liefde' aan de Oranje-international. Wel zou Laporta inderdaad graag zien dat zijn speler salaris inlevert om de club te helpen, onder de voorwaarde dat De Jong later alles terugkrijgt. "Hij heeft een contract bij ons getekend en daar gaan we ons aan houden."

Ook verzekert Laporta dat de club geen financiële risico's loopt door alle aanwinsten die naar Camp Nou gehaald zijn. Het verkopen van een kwart van 'Barça Studios', een productiemaatschappij die gelieerd is aan de club, hielp daarbij. "Dat wilde ik eigenlijk liever niet doen, maar die beslissing moest ik echt maken", vertelt de voorzitter daarover. Hij houdt de hand naar eigen zeggen op de knip. "Ik ben geen gokker en neem alleen maar risico's die zijn ingecalculeerd."

Donderdagochtend meldden Spaanse media desondanks dat Barcelona ook Sergio Busquets en Gerard Piqué heeft gevraagd om afstand te doen van een deel van hun salaris. Om aan de Financial Fair Play-regels te voldoen en ook om de nieuwste aanwinsten te kunnen inschrijven, is dit noodzakelijk. Nu zijn zomeraanwinsten Robert Lewandowski, Franck Kessié, Raphinha en Andreas Christensen nog niet speelgerechtigd. Ook Sergi Roberto en Ousmane Dembélé, die onlangs hun contract verlengden, mogen nog niet spelen in LaLiga.