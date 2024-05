Mario Been ziet ‘veel logischere optie’ voor Feyenoord dan Nuri Sahin

Mario Been heeft zijn twijfels of Nuri Sahin wel de juiste trainer is voor Feyenoord op dit moment. De voormalig middenvelder prijkt op een van de lijstjes om de deze zomer vertrekkende Arne Slot op te volgen. Als het aan Been ligt doet Feyenoord er goed aan om Marino Pusic terug te halen.

"Sahin is een geweldige voetballer geweest, maar heeft als trainer heel weinig ervaring", begint Been sceptisch in Voetbalpraat op ESPN. "Of hij nou de aangewezen man is om Slot te vervangen... Ik denk dat je beter een ervaren coach kan nemen om voort te borduren op het succes."

Been ziet liever Pusic instappen bij Feyenoord. "Die is kampioen geworden in Oekraïne met Shakhtar. Ik weet niet of hij het wil, maar dat lijkt mij een veel logischere optie. Hij ligt goed in de groep, kent de manier van werken van Slot en kan daar op voortborduren."

"Sahin is ongetwijfeld een talentvolle coach, dat geloof ik zeker, maar ik zie het niet voor me om iemand zonder ervaring voor een groep te zetten die recent kampioen is geworden en volgend seizoen in de Champions League gaat spelen."

Leo Driessen, ook te gast, stelt dat het niet slecht hoeft te zijn om het over een andere boeg te gooien met een jonge trainer en een andere voetbalvisie. "Maar vind jij het een logische keuze, dat als je drie jaar geweldig gepresteerd hebt met een coach, om dan een hele onervaren coach te nemen?", blijft Been bij zijn standpunt.

Kees Kwakman stelt dat Feyenoord afhankelijk is van de trainers die beschikbaar zijn. "Ik denk dat ze graag de lijn van Slot willen doortrekken, met een trainer die het op dezelfde manier aanpakt, maar je moet maar afwachten wie wil."

Tot slot valt de naam van Giovanni van Bronckhorst, die in het verleden samenspeelde met Sahin bij Feyenoord. "Kan Gio assistent zijn?", vraagt Jan Joost van Gangelen zich hardop af. "Gio wordt geen assistent", meent Been. "Dat kan ik me niet voorstellen. Gio is een hoofdtrainer en heeft dat ook bewezen. Dat gaat niet gebeuren."

